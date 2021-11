Piąta edycja "Hotelu Paradise" wiosną w TVN7. Ruszają castingi

Łukasz Szewczyk

• Ruszyły castingi do kolejnej edycji programu "Hotel Paradise".

• Już wiosną 2022 roku widzowie TVN7 będą mogli zobaczyć piątą edycję kultowego reality show.

"Hotel Paradise" to niekwestionowany pierwowzór dla innych tego typu programów. Zasady z pozoru są proste - mieszkańcy muszą zrobić wszystko, by każdy kolejny tydzień zakończyć z partnerem u swojego boku. Kto tym razem dostanie bilet do raju i zawalczy nie tylko o prawdziwe uczucie, ale też o 100 tysięcy złotych?Miłość, zdrada, intrygi i lojalność.. Piękni i młodzi, żądni przygód uczestnicy oraz skrajne emocje, które zawładną ich sercami i umysłami. Kto tym razem zamelduje się w Hotelu Paradise? Czy będą to przebojowi single oraz singielki otwarci na spontaniczne uczucie? A może wytrawni gracze, którzy przylecą z konkretnym planem. Każdy z uczestników wchodzi do hotelu z czystą kartą, po przekroczeniu jego progu karty zaczynają się zapisywać.Właśnie ruszył nabór do piątej polskiej edycji. Do programu mogą zgłaszać się wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat. Aby wziąć udział w castingu należy prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie tvn7.plDystrybutorem praw do wersji oryginalnej jest firma Passion Distribution. Polską wersję formatu produkuje firma Golden Media Polska.