Polska edycja show "99 to beat" zimą w TTV. Uczestnikami "Gry o wszystko" gwiazdy stacji

Gwiazdy TTV w show "99 – Gra o wszystko" / Fot. TTV

W styczniu 2022 roku stacja TTV obchodzić będzie swoje 10. urodziny. Z tej okazji, w Krakowie ruszyły zdjęcia do polskiej wersji "99 to beat", belgijskiego formatu należącego do VRT i Talpa. W programie wezmą udział najbardziej znane twarze TTV, które przez ostatnią dekadę z sukcesem współtworzyły ten kanał. Będą to między innymi bohaterowie "Gogglebox. Przed telewizorem", "Królowych życia", "Ostrego cięcia" czy "Down the road". Emisja serii planowana jest na początek przyszłego roku.W "99 - Gra o wszystko" rywalizujący za wszelką cenę nie mogą być ostatni. W każdym odcinku zawodnicy będą mieli do pokonania kolejne konkurencje, w których będzie liczył się spryt, sprawność i odrobina szczęścia. Uczestnicy nie spodziewają się niczego, wszyscy mają takie same szanse, jednak ci, którzy najgorzej poradzą sobie z zadaniami, zakończą na tym etapie zabawę. Komu uda się uniknąć ostatniego miejsca i awansować do finału?Program "99 to beat", który od początku zdobył uznanie widzów, po raz pierwszy został wyemitowany w Belgii. Do tej pory prawa do formatu zostały również sprzedane w USA, Niemczech, Holandii i Szwecji. Polska wersja "99 - Gra o wszystko" liczyć będzie 6 odcinków. W programie wezmą udział m.in. Przemek Kossakowski, Malwina Wędzikowska, Dominik Strzelec, Dagmara Kaźmierska, Sylwia Bomba, Mateusz Borkowski, Jan Pirowski, Mariusz Kozak, Jacek Jelonek i inni.Seria zadebiutuje na antenie TTV w styczniu 2022 roku, za jej produkcję odpowiada GPlus Production.