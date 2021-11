PPV: Gala FEN 37: Energa Fight Night Wrocław w Polsat Box za 35 zł

Łukasz Szewczyk

• Abonenci Polsat Box (wcześniej Cyfrowy Polsat) oraz użytkownicy serwisu streamingowego Polsat Box Go (wcześniej Ipla) będą mogli obejrzeć w ramach usługi PPV galę FEN 37: ENERGA Fight Night Wrocław.

• W walce wieczoru dojdzie do mistrzowskiego starcia o tymczasowy pas w kategorii ciężkiej: Szymon Bajor podejmie Adama Wieczorka

W sobotę, 27 listopada we wrocławskiej hali Orbita odbędzie się 37 gala FEN: ENERGA Fight Night Wrocław. Fani sztuk walki zobaczą 10 pojedynków w klatce. Walką wieczoru będzie starcie o tymczasowy pas w kategorii ciężkiej. Powalczą o niego były mistrz PLMMA w wadze ciężkiej Szymon Bajor (22-9, 10 KO) i były zawodnik organizacji UFC Adam "Siwy" Wieczorek (10-2, 3 KO).W drugiej mistrzowskiej walce rękawice skrzyżują niepokonany w FEN Mateusz "Chińczyk" Rębecki (13-1, 8 KO) oraz debiutujący pod szyldem FEN, zwycięzca ostatnich siedmiu starć, Arkadiy Osipyan (7-2, 3 KO). Stawką tego pojedynku będzie należący do Polaka pas kategorii lekkiej.Kolejnym emocjonującym starciem będzie walka Cezarego Oleksiejczuka (7-2, 3 KO) i Aiguna "Achillesa" Akhmedova (22-2, 6 KO). Zawodnicy zmierzą się o pas mistrzowski w kategorii półśredniej.Podczas gali dojdzie do niezwykle ciekawego, rewanżowego pojedynku w obronie pasa w kategorii do 77 kilogramów: Dominik "Japoński Drwal" Zadora (26-8) podejmie Anatolija "Tolję" Hunanyana (38-8).Efektownie walczący Szymon "Ludator" Dusza (10-5, 7 KO) podejmie byłego mistrza kategorii piórkowej Adriana Zielińskiego (20-11, 7 KO). Bój został zakontraktowany w limicie kategorii półśredniej. W hali Orbita dojdzie do spotkania słynącego z mocnych uderzeń Krystiana Bielskiego (8-3, 3 KO) z autorem licznych nokautów Piotrem "Qbearem" Kuberskim (7-1, 6 KO).Fani zobaczą również w akcji Adama Kowalskiego (13-6-1, 1 N/C, 2 KO), który po ostatniej porażce podejmie Mario Žgelę (4-2, 2 KO), a dotychczas niepokonany Lukas Chotenovsky (6-0, 2 KO) zmierzy się ze znanym ze znakomitej bazy parterowej Mariuszem Joniakiem (8-4).Galę FEN 37: ENERGA Fight Night Wrocław otworzy walka: 6-krotnego złotego medalisty zawodów ALMMA Łukasza Olecha z legitymującym się amatorskim rekordem 7-1 Pawłem Całkowskim. Pojedynek zakontraktowano w limicie kategorii półciężkiej na zasadach semi-pro.Start dostępnego wyłącznie w systemie PPV wydarzenia zaplanowany jest na godz. 19.00.Abonenci i użytkownicy Polsat Box korzystający z dekoderów satelitarnych, w technologii IPTV oraz do odbioru telewizji internetowej OTT mogą zamówić dostęp do gali w systemie PPV w cenie 35 zł i oglądać wydarzenie na dedykowanych kanałach dekodera. Zamówienia będą przyjmowane aż do momentu rozpoczęcia walki głównej, ale ze względów technicznych platforma gwarantuje dostęp do wydarzenia dla zamówień złożonych do godziny 18.00 w dniu gali. Potwierdzenie nadania dostępu użytkownicy telewizji satelitarnej i kablowej IPTV znajdą na kanale 222, a telewizji internetowej OTT na pozycji 333.Odbywającą się wyłącznie w systemie PPV galę FEN 37 będą mogli obejrzeć na żywo także internauci z Polski za pośrednictwem serwisu Polsat Box Go - w cenie 35 zł. Wydarzenie w jakości Full HD będzie dostępne na stronie polsatboxgo.pl oraz w aplikacji Polsat Box Go: na komputerach z systemem Windows, urządzeniach mobilnych z systemami Android, iOS i Harmony OS, w wybranych Smart TV, w Android TV, Apple TV i Amazon Fire TV. Serwis zapewnia również funkcje Chromecast i AirPlay umożliwiające przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu na inne urządzenia.