Maria Winiarska z córką na okładce grudniowych "Wysokich Obcasów Extra". Dwie okładki do wyboru

• W grudniowym numerze "Wysokich Obcasów Extra" m.in. intymna rozmowa z matką i córką - aktorkami Marią Winiarską oraz Zofią Zborowską-Wroną,

• Miesięcznik dostępny będzie z dwiema okładkami do wyboru oraz prezentem w postaci masek do twarzy marki Soraya.

Wysokie Obcasy Extra - nr 12/2021 - dwie okładki do wyboru

Tematem grudniowego numeru "Wysokich Obcasów Extra", ekskluzywnego miesięcznika dla ciekawych świata i szukających inspiracji kobiet, są tegoroczne święta Bożego Narodzenia. Na łamach magazynu, w części opatrzonej hasłem "Święta - lepiej, wolniej, przyjemniej", czytelniczki przeczytają m.in. o magicznych rytuałach przejścia, które pomagają nam lepiej przeżyć ten czas oraz o świętowaniu bez "świętych świąt", czyli jak mogą wyglądać święta na własnych warunkach.Redakcja zapytała również znane kobiety o to, czym dla nich są nadchodzące świąteczne dni, m.in. aktorkę i satyryczkę Katarzynę Pakosińską, uczestniczkę Powstania Warszawskiego Wandę Traczyk-Stawską, aktorkę Sonię Bohosiewicz, pisarkę Dominikę Słowik czy psycholożkę Katarzynę Kucewicz. W numerze znaleźć będzie można również prezentownik, czyli zbiór 100 pomysłów na prezenty dla bliskich.Podobnie jak listopadowy numer, ten również posiada dwie okładki do wyboru. Znalazły się na nich Maria Winiarska oraz Zofia Zborowska-Wrona, matka i córka. Na jednej z okładek pojawił się również ich pies - suczka o imieniu Wiesia. W przedświątecznej, bardzo kobiecej rozmowie z Aliną Mrowińską aktorki opowiedziały m.in. o swoich relacjach i o tym, jak się ona zmieniła w momencie, kiedy urodziła się Nadzieja - córka Zofii, a wnuczka Marii, a także czym różni się dzisiejsze wychowywanie dzieci od tego sprzed kilkudziesięciu lat. Czytelniczki znajdą w artykule także intymne wyznanie Zofii Zborowskiej-Wrony na temat jej doświadczeń z czasów ciąży i połogu oraz dowiedzą się, w jaki sposób artystka wykorzystuje siłę oddziaływania na innych za pomocą mediów społecznościowych.W numerze ponadto: emocjonalna rozmowa z Elżbietą Bogucką, wdową po Janie Lityńskim - działaczu opozycji antykomunistycznej, który zmarł w lutym br., chcąc ratować psa, pod którym załamał się lód; 12 lekcji 94-letniej terapeutki Edith Eger, czyli jak zmienić swoje myślenie i stać się lepszym człowiekiem; wywiad z astrolożką ewolucyjną Kasią Prządo m.in. o tym, jaki jest sens astrologii i po co jest nam czytanie w datach oraz gwiazdach, a także artykuł o związkach, które - nie chcąc rezygnować z własnej przestrzeni i wolności - postanawiają ze sobą nie mieszkać.Grudniowe wydanie "Wysokich Obcasów Extra" pojawi się w punktach sprzedaży prasy od czwartku (18 listopada 2021 roku) w cenie 9,99 zł. Wraz z numerem czytelnicy otrzymają prezent (dostępny w limitowanej części nakładu) - dwie maski do twarzy na tkaninie marki Soraya. Miesięcznik można zamawiać także na stronie Prenumerata24.pl z bezpłatną dostawą na wskazany adres albo czytać w formie cyfrowej - na Publio.pl, bądź pobrać w aplikacji "Wysokie Obcasy Extra".Numer promowany jest w radiu, prasie ("Gazeta Wyborcza", "Wysokie Obcasy"), internecie (Wysokieobcasy.pl, Wyborcza.pl), social mediach na kanałach "Wysokich Obcasów" oraz na nośnikach reklamy zewnętrznej. Działania reklamowe przygotował zespół marketingu "Wysokich Obcasów".