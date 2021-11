Polsat kręci 12 sezon serialu "Gliniarze". Nowe twarze w obsadzie

Łukasz Szewczyk

• Psychopaci, porywacze, handlarze żywym towarem, narkotykowi bossowie czy nieuchwytni seryjni mordercy

• To tylko niektórzy przestępcy, z którymi przyjdzie się zmierzyć śledczym z Centralnego Biura Policji w 12. sezonie popularnego serialu Polsatu "Gliniarze".

• Do obsady dołączają nowe twarze - Magdalena Wojtacha oraz Ewa Ruckgabe

Nowy sezon serialu "Gliniarze" w Polsacie / Fot. Polsat

W 12. sezonie "Gliniarzy" powrócą dobrze znani i lubiani detektywi, ale dołączą też do nich nowe postacie! Do akcji wkroczy nowa pani detektyw Agata Byczewska, w którą wcieli się aktorka Magdalena Wojtacha, a w życiu osobistym śledczej Natalii Nowak (Ewelina Ruckgaber) i jej narzeczonego Filipa Mory (Michał Hołub) ogromną rolę odegra jego mama Elżbieta Mora. To właśnie w jej roli wystąpi mamy Eweliny, Ewa Ruckgaber!Aspirant sztabowy Agata Byczewska (Magdalena Wojtacha) to bystra i pozornie empatyczna policjantka z innej warszawskiej komendy. Zastąpi Kubę (Piotr Mróz) po tym, jak zostanie postrzelony i zawieszony w czynnościach służbowych. Byczewska jest czarnym charakterem w zespole Centralnego Biura Policji. Będzie współpracować z Natalią (Ewelina Ruckgaber). Jakimi intencjami kieruje się nowa detektyw i czy w związku z jej działaniami Kubie Roguzowi (Piotr Mróz) uda się oczyścić z zarzutów o złamanie procedur i wrócić na komendę?Elżbieta Mora (Ewa Ruckgaber, prywatnie mama Eweliny Ruckgaber) - matka Filipa Mory, narzeczonego Natalii (Ewelina Ruckgaber). Przyszła teściowa Natalii jest dobrze sytuowaną, elegancją i zadbaną wdową. Energiczna, doświadczona, gotowa pomóc finansowo i organizacyjnie w wychowaniu dziecka Natalii i Filipa. Nawiązuje z Natalią szczerą, dobrą relację, częściowo zastępując jej matkę, której Natalia nigdy nie miała.Zapytaliśmy Ewelinę Ruckgaber, jJak do tego doszło, że mama Eweliny Ruckgaber dołączyła do serialu? -- zaczyna Ewelina. -- cieszy się aktorka i opowiada dalej: -- zdradza Ewelina i dodaje: -- śmieje się Ewelina Ruckgaber. -- mówi serialowa Natalia Nowak i podkreśla: -- żartuje aktorka na koniec rozmowy.W 12. sezonie przed "Gliniarzami" szereg nowych wyzwań, które wymagać będą sprytu, inteligencji i kreatywności. Jak sobie z nimi poradzą?