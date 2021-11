Derby Madrytu i decydujące wyścigi sezonu F1 hitami grudnia w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Piłkarskim wydarzeniem grudnia w ELEVEN SPORTS będą wielkie derby Madrytu, w których Real zmierzy się z broniącym mistrzostwa Hiszpanii Atlético.

• Stacja pokaże na swoich antenach również szlagierowy mecz ligi włoskiej AC Milan - SSC Napoli, ważną konfrontację ligi francuskiej pomiędzy RC Lens a Paris Saint-Germain oraz portugalski klasyk FC Porto - SL Benfica

• Dla fanów motorsportu zaplanowano transmisje dwóch finałowych wyścigów F1.

Rywalizacja o mistrzostwo Hiszpanii ma w tym sezonie wyrównany przebieg, a grono kandydatów do tytułu jest znacznie szersze niż w ostatnich latach. Broniące trofeum Atlético Madryt musi uważać przede wszystkim na Real Madryt, ale wiele do powiedzenia mają również Real Sociedad, Sevilla FC i Real Betis. Poniżej oczekiwań spisuje się FC Barcelona, jednak po przejęciu drużyny przez trenera Xaviego Hernándeza, byłego wybitnego zawodnika tego klubu, kibice liczą na to, że Duma Katalonii na nowo włączy się do walki o najwyższe cele. W grudniu zaplanowano trzy pełne kolejki rozgrywek LaLiga Santander. Na pierwszy plan wysuwają się derby Madrytu, które odbędą się na słynnym Estadio Santiago Bernabéu. W ekipie Realu wiele będzie zależało od Karima Benzemy i Viníciusa Júniora, którzy tworzą obecnie jeden z najgroźniejszych ofensywnych duetów na świecie. Z kolei w szeregach Atlético kluczową postacią będzie Luis Suárez, który w historii swoich występów przeciwko Realowi strzelił dotychczas 12 goli i zanotował pięć asyst.Najważniejsza transmisja:• Real Madryt - Atlético Madryt, niedziela, 12 grudniaPrzed początkiem obecnego sezonu Serie A za głównych faworytów do mistrzostwa Włoch uznawano broniący tytułu Inter Mediolan i pragnący odzyskać trofeum Juventus FC. Ostatnie miesiące mocno zweryfikowały te przewidywania, bo w rozgrywkach dominują na razie inne kluby - SSC Napoli oraz AC Milan. Inter i Juve muszą więc gonić rywali, a to oznacza, że w grudniu emocji na pewno nie zabraknie. Największy wpływ na układ w czołówce tabeli będzie miała konfrontacja na San Siro, gdzie Milan zmierzy się z Napoli. Oba zespoły pozostają niepokonane we włoskiej ekstraklasie od kwietnia i mogą pochwalić się najlepszymi formacjami defensywnymi na Półwyspie Apenińskim. Dzięki takim gwiazdom jak Zlatan Ibrahimović, Rafael Leão, Olivier Giroud, Victor Osimhen, Lorenzo Insigne czy Piotr Zieliński zdobywają także dużo bramek. Co ciekawe, Rossoneri nie wygrali na własnym stadionie żadnego z ostatnich sześciu spotkań z ekipą z Neapolu. Czy tym razem uda im się przełamać niekorzystną serię?Najważniejsza transmisja:• AC Milan - SSC Napoli (Piotr Zieliński), sobota, 4 grudniaParis Saint-Germain zalicza fantastyczny sezon w Ligue 1 Uber Eats, ale droga do odzyskania mistrzostwa Francji jest jeszcze bardzo daleka. Paryżanie mają wprawdzie sporą przewagę, lecz z walki o tytuł nie rezygnuje grupa pościgowa, którą tworzą Stade Rennais, OGC Nice oraz kluby Polaków - RC Lens Przemysława Frankowskiego i Olympique Marsylia Arkadiusza Milika. Szczególnie zaskakująca jest postawa ekipy z Lens, która jeszcze półtora roku temu występowała w drugiej lidze, a pod wodzą trenera Francka Haise'ego zrobiła niebywały postęp. Konfrontacja tej drużyny z PSG będzie hitem grudnia na francuskich boiskach. W tym meczu wiele będzie zależało od wspomnianego Frankowskiego, który strzela gole, asystuje przy trafieniach kolegów i jest jednym z odkryć pierwszej części sezonu. Na Stade Bollaert-Delelis będzie musiał wspiąć się na wyżyny swoich możliwości, bo wśród jego rywali znajdą się największe gwiazdy Ligue 1 Uber Eats: Leo Messi, Neymar i Kylian Mbappé.Najważniejsza transmisja:• RC Lens (Przemysław Frankowski) - Paris Saint-Germain, sobota, 4 grudniaSL Benfica, FC Porto i Sporting CP to drużyny, które zdominowały pierwsze miesiące obecnego sezonu ligi portugalskiej. Wielka trójka idzie łeb w łeb, więc już na tym etapie rozgrywek każdy punkt jest na wagę złota. Sporting broni mistrzostwa kraju, ale Benfica i Porto są najbardziej utytułowanymi klubami w Portugalii i to właśnie ich starcie będzie szlagierem końcówki roku. Mecze pomiędzy nimi cieszą się dużym prestiżem i są określane jako O Clássico. Obie ekipy w bieżącej kampanii strzeliły zdecydowanie najwięcej goli spośród wszystkich zespołów portugalskiej ekstraklasy. Na Estádio do Dragão można spodziewać się ofensywnych popisów, bo na boisku pojawią się tak skuteczni piłkarze jak Luis Díaz, Mehdi Taremi, Rafa Silva czy Darwin Núñez. Czy to oni przesądzą o losach tego spotkania?Najważniejsza transmisja:• FC Porto - SL Benfica, środa, 29 grudniaW grudniu odbędą się ćwierćfinały Pucharu Ligi Angielskiej z udziałem gigantów brytyjskiego futbolu. Na pierwszy plan wysuwa się konfrontacja na Anfield, gdzie utytułowany Liverpool FC podejmie ekipę Leicester City. Obie drużyny są w ścisłej czołówce Premier League i w tym sezonie mają szanse na potrójną koronę na brytyjskich boiskach. Dla The Reds to okazja do rewanżu za poprzednie spotkanie tych drużyn, przegrane 1:3. Ozdobą tego starcia będzie pojedynek asa gospodarzy, Mohameda Salaha, ze skutecznym Jamiem Vardym po stronie Lisów. Obaj są kluczowymi zawodnikami swoich zespołów i mają na koncie mnóstwo goli. Wielką atrakcją tego starcia będą także występy Sadio Mane, Trenta Alexandra-Arnolda, Youriego Tielemansa i Wilfreda Ndidiego, czyli piłkarzy zaliczanych do światowej czołówki na swoich pozycjach.W pozostałych ćwierćfinałach Carabao Cup Arsenal FC zmierzy się z Sunderlandem AFC, Brentford FC z Chelsea FC oraz Tottenham Hotspur z West Ham United. Wszystkie będzie można obejrzeć wyłącznie w kanałach ELEVEN SPORTS.Najważniejsza transmisja:• Arsenal FC - Sunderland AFC, 21 grudnia• Liverpool FC - Leicester City, 22 grudnia• Brentford FC - Chelsea FC, 22 grudnia• Tottenham Hotspur - West Ham United, 22 grudniaCzy Lewis Hamilton zdobędzie mistrzostwo świata po raz ósmy w karierze i zostanie najbardziej utytułowanym kierowcą w historii Formula 1? A może uniemożliwi mu to Max Verstappen, który liczy na swoje pierwsze trofeum w królowej motorsportu? Obaj konkurenci od marca toczą bardzo zacięty pojedynek, a różnica między nimi jest tak mała, że o wszystkim zadecydują dwa kończące sezon grudniowe wyścigi w Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dodatkowym smaczkiem zmagań na Jeddah Corniche Circuit i Yas Marina Circuit będzie walka o zwycięstwo w klasyfikacji konstruktorów pomiędzy zespołami Brytyjczyka i Holendra - Mercedes AMG-Petronas F1 Team i Red Bull Racing Honda. W tej rywalizacji wiele będzie zależało również od ich drużynowych kolegów, Valtteriego Bottasa i Sergio Péreza. Na finiszu sezonu silnie zmotywowani będą także zawodnicy Scuderia Ferrari Mission Winnow, Charles Leclerc i Carlos Sainz, oraz przedstawiciele McLaren F1 Team, Lando Norris i Daniel Ricciardo, którzy liczą na ostatnie wolne miejsce na podium mistrzostw świata.2021 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP:• Formula 1 stc Saudi Arabian Grand Prix 2021, 3 - 5 grudnia• Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2021, 10 - 12 grudnia