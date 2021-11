Gwiazdy Hollywood w grudniu w AXN

Łukasz Szewczyk

W filmiePeter Parker (Tom Holland) powraca jako Spider-Man. Super bohater z sąsiedztwa wyrusza ze szkołą na europejskie wakacje. Jednak plan porzucenia obowiązków Spider-Mana na kilka tygodni nie udaje się, kiedy Peter decyduje się pomóc Nickowi Fury'emu (Samuel L. Jackson) odkryć sekret tajemniczych ataków w europejskich miastach. Premiera filmu w sobotę 11 grudnia o godz. 20.00 w AXN.opowiada historię agentki M (Thessa Thompson), która dołącza do organizacji facetów w czerni. Trafia pod skrzydła agenta H (Chris Hemsworth) i od razu zostaje wrzucona w sam środek intergalaktycznego kryzysu. W stolicy Wielkiej Brytanii dochodzi do zabójstwa arystokraty z innej planety. Duet agentów musi rozwiązać sprawę. Wszystko się komplikuje, gdy okazuje się, że w ich własnych szeregach znajduje się szpieg. Premiera filmu w niedzielę 19 grudnia o godz. 20.00 w AXN.W filmieemerytowany sędzia Cooper (Ben Kingsley) wraz ze współpracownicą Larą (Eliana Jones) na własną rękę tropią i wymierzają karę unikającym sprawiedliwości pedofilom. Kiedy dziewczyna zostaje porwana, oficer policji Marshall (Henry Cavill) ratuje ją przed śmiercią z rąk Simona (Brendan Fletcher). Aresztowanie zbrodniarza nie kończy jednak spirali przemocy i tajemniczych morderstw. Premiera filmu w czwartek 30 grudnia o godz. 02.30 w AXN.Serialprzenosi nas do 1963 r., w czasy pierwszych lotów wielkich samolotów pasażerskich i podniebnych podróży tylko dla wybranych. Załoga luksusowego samolotu słynnej amerykańskiej linii rozpoczyna lot, którego tłem będą romanse, dramaty i międzynarodowe szpiegostwo. W czasie podróży poznamy stewardesę Maggie (Christina Ricci), która szkoli młodszą koleżankę Laurę (Margot Robbie), i oficera Teda (Michael Mosley), który czaruje swoim wdziękiem. Na każdego pasażera wyjątkowego lotu Pan Am będzie czekać coś ekscytującego. Premiera serialu w niedzielę 12 grudnia o godz. 06:25. Kolejne odcinki w niedzielne poranki w AXN.