Premiera serii "Planeta Singli. Osiem historii" w Canal+. Ostatni klaps na planie (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Zakończyły się zdjęcia do serii "Planeta Singli. Oisem historii", międzynarodowej koprodukcji Canal+, Gigant Films i Grupy M7.

• Premiera serii w najbliższy piątek (19 listopada) na antenie Canal+ Premium oraz w Canal+ Online.

"Planeta Singli. Osiem historii" to seria filmów, które opowiadają o rozmaitych aspektach internetowego randkowania. Każdy z odcinków portretujących współczesny świat miłosnych wzlotów i upadków oglądamy oczami innego reżysera. Historie stanowią zamkniętą całość, a bohaterów różni wiek, pochodzenie czy motywacja do poszukiwań drugiej połówki online. Akcja trzech filmów rozgrywa się również za granicą - w Wiedniu, Pradze i Amsterdamie.W rolach głównych widzowie zobaczą plejadę polskich gwiazd oraz zagranicznych aktorów, m.in. Izabelę Kunę, Bartłomieja Topę, Piotra Witkowskiego, Hannę Konarowską-Nowińską, Filipa Pławiaka, Mariannę Linde, Mateusza Damięckiego, Zofię Wichłacz, Zdenka Piškulę, Vitalika Havrylę, Maszę Wągrocką, Antoniego Królikowskiego, Konrada Eleryka, Marię Maj, Witolda Dębickiego oraz Jana Sobolewskiego i Sallie Harmsen.Za reżyserię poszczególnych filmów odpowiadają: Aleksandra Terpińska, Julia Kolberger, Aleksander Pietrzak, Maciej Kawalski, Kuba Czekaj, Michał Chaciński, Mateusz Głowacki i Michał Marczak.. Nowe historie będą miały premierę co tydzień.Jak już informowaliśmy, erię rozpocznie(19 listopada). Klara (Izabela Kuna) i Rafał (Bartłomiej Topa) poznali się jeszcze w ogólniaku. Niespodziewanie, bez słowa wyjaśnienia mężczyzna prosi ją o rozwód. Zrozpaczona kobieta, chcąc odzyskać męża i wzbudzić w nim zazdrość, postanawia udawać, że ma nowego kochanka (Piotr Witkowski). Areną dla jej intrygi staje się zjazd absolwentów liceum, w którym poznali się i pokochali Klara i Rafał.Historia druga to(26 listopada). Pochodząca ze Śląska nauczycielka Kasia (Hanna Konarowska-Nowińska) umawia się z Rafałem (Filip Pławiak), którego poznała na Planecie Singli. Dziewczyna czuje, że to jej bratnia dusza. Będąc świadkową na tradycyjnym góralskim weselu swojego brata (Stanisław Linowski), przeżywa szok, kiedy na miejscu spotyka mężczyznę, z którym wcześniej spędziła pełną emocji noc.Historia trzecia -(3 grudnia). Ela (Marianna Linde) - młoda chemiczka, postanawia stworzyć specjalny test, który ma sprawdzać cechy niezbędne do zbudowania udanego związku. Na pierwszych randkach prowokuje mężczyzn, żeby poznać ich prawdziwą naturę. W końcu przez aplikację Planety Singli umawia się na spotkanie z intrygującym Adamem (Mateusz Damięcki). Czy jej test zadziała i w ten sposób odnajdzie prawdziwą miłość?Historia czwarta(10 grudnia). Tomáš (Zdeněk Piškula) mieszka w Pradze i choć jest utalentowany muzycznie, zarabia na życie pracą w sklepie z instrumentami. Jego życie zmienia się diametralnie, gdy na Planecie Singli poznaje piękną i intrygującą Polkę, Paulinę (Zofia Wichłacz), która cierpi na mizofonię, czyli nadwrażliwość na niektóre dźwięki. Schorzenie, z którym się zmaga redefiniuje dla obojga pojęcie miłości, czułości i związku.Historia piąta(17 grudnia). Bartek rusza w tajemnicy przed rodzicami w szaloną wyprawę do Wiednia, by wreszcie spotkać się na żywo ze swoją miłością z Internetu. Nastolatek nie poddaje się, nawet gdy okazuje się, że jego podróż nie przebiega zgodnie z planem. Kto go przywita na miejscu? Pierwsze spotkania potrafią zaskoczyć.Historia szósta(24 grudnia). Pierwsza randka Ewy (Masza Wągrocka) i Jacka (Antoni Królikowski), w czasie magicznych, pełnych nastroju dni tuż przed wigilią Bożego Narodzenia, kończy się nieoczekiwanym - i pozbawionym jakiegokolwiek uroku - konfliktem z prawem, w trakcie którego bohaterka będzie zmuszona zweryfikować swoje dotychczasowe relacje z mężczyznami.Historia siódma(31 grudnia) Władek (Witold Dębicki) i Halinka (Maria Maj) poznają się na Planecie Singli i rozpoczynają wspólną podróż - wolną od oczekiwań czy zahamowań. Czy ich spotkanie udowodni, że w każdym wieku jest jeszcze szansa na szaloną miłosną przygodę, burzę zmysłów i powrót do pełni życia? Może to ostatnia miłość okaże się właśnie tą najwspanialszą?Historia ósma(premiera planowana w lutym 2022). Piotr przyjeżdża w delegację do Amsterdamu i po nieudanej prezentacji zapija strach o los swojego biznesu w miejscowym barze. Wspólnie ze znajomymi świętuje też urodziny. Koledzy w ramach prezentu postanawiają założyć mu fałszywe konto na Planecie Singli i umówić go na przygodne spotkanie z piękną Holenderką Sylvii. Czy fatalny dzień zmieni się w najlepszą noc w jego życiu?