Drugi sezon serialu "Wiedeńska krew" na kanale Epic Drama

Łukasz Szewczyk

• Młody angielski lekarz Max Liebermann i detektyw Oskar Rheinhardt powracają z nowymi przygodami i śledztwami w sprawie niepokojących morderstw.

W drugim sezonie zekranizowane zostały trzy kolejne historie zaczerpnięte z bestsellerowych powieści Franka Tallisa. W obsadzie serialu ponownie pojawią się Matthew Beard jako Max Liebermann i Juergen Maurer jako Oskar Rheinhardt. W rolach drugoplanowych zobaczymy Charlene McKenna, Conletha Hilla i Amelię Bullmore. Do obsady dołączyła aktorka Lucy Griffiths, która przejęła stery od Jessiki De Gouw w roli Amelii Lydgate. Lucy znana jest z takich produkcji jak "Czysta krew" i "Kaznodzieja" oraz filmów "Zimowa opowieść" i "Stacja szyfrująca".Drugi sezon oferuje widzom jeszcze więcej intryg, tajemnic i nietypowych technik śledczych. Akcja serialu toczy się w roku 1907. Tym razem sam Max zostaje wplątany w śledztwo w sprawie morderstwa, gdyż ofiarą jest jedna z jego pacjentek. Badając przyczynę śmierci, Max i Oskar próbują oczyścić reputację lekarza. W kolejnym odcinku obaj panowie odwiedzają dzielnicę slumsów, by zbadać sprawę poważnie okaleczonego ciała, które -- jak się później okazuje -- należało do agenta służb specjalnych. Wprowadza to nowe komplikacje do śledztwa. Oskar podąża śladem anonimowych wiadomości, by sprawdzić, czy pomogą one w rozwiązaniu zagadki morderstwa.Premierowy odcinek drugiego sezonu "Wiedeńskiej krwi" będzie można obejrzeć w poniedziałek 22 listopada o 21:30 na kanale Epic Drama. Emisja kolejnych dwóch odcinków w poniedziałki o tej samej porze.