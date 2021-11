Trójkowy debiutant Bartek Deryło zagra koncert w Muzycznym Studiu im. Agnieszki Osieckiej

Łukasz Szewczyk

• Na początku września Bartek Deryło został wyróżniony przez Trójkę nagrodą specjalną dla najciekawszego debiutanta tegorocznego 58. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu

• Na rynku ukazuje się debiutancka płyta artysty "Latawce". Koncertowa premiera albumu na antenie radiowej Trójki.

Bartek Deryło (ur. 1998) to jeden z najciekawszych głosów młodego pokolenia. Wokalista, autor tekstów, kompozytor i multiinstrumentalista. Pochodzi z Jelcza, a edukację muzyczną rozpoczął w wieku 7 lat od gry na skrzypcach. Ukończył Szkołę Muzyczną im. J. Szajny-Lewandowskiej w Oławie oraz studia I stopnia na Uniwersytecie Zielonogórskim na wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w klasie śpiewu.Jego warsztat wokalny oraz umiejętności kompozytorskie zostały docenione nie tylko przez słuchaczy, ale także przez wielu polskich artystów. W 2019 roku Deryło dotarł do półfinału X edycji programu "The Voice Of Poland". Podbił wtedy serca nie tylko publiczności, ale również trenerów - Tomson i Baron zaprosili go do udziału w koncercie promującym najnowszą płytę Afromental, a Kamil Bednarek nagrał z nim utwór "Kompas", który trafił na debiutancki album Bartka. Płyta "Latawce", wydana pod patronatem Trójki, ukaże się 19 listopada.Tuż po premierze albumu Bartek zawita do Muzycznego Studia im. Agnieszki Osieckiej. W programie koncertu z pewnością nie zabraknie znanych już piosenek, takich jak: wspomniany "Kompas", "Lód" oraz "Burza" - za tę ostatnią Program 3 Polskiego Radia na tegorocznym festiwalu w Opolu przyznał wokaliście nagrodę specjalną w konkursie Debiutów. -- dodał artysta.Jego "Latawce" to wspaniała opowieść o wielu balansujących emocjach - napisana, skomponowana i zaśpiewana przez bardzo wrażliwego młodego człowieka, muzyka, autora tekstów i wokalistę. Album zawiera 11 utworów, których myślą przewodnią było dotarcie do beztroskich, dziecięcych emocji, jak i przeżywanych po raz pierwszy zauroczeń i zawodów miłosnych artysty. Zarówno warstwa tekstowa, jak i muzyczna, jest próbą ocalenia wspomnień zapisanych poprzez oczy "małego" Bartka.oraz - w formie streamingu wideo - na stronie trojka.polskieradio.pl, Facebooku stacji i kanale YouTube Polskiego Radia. Koncert odbędzie się z udziałem publiczności