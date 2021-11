Lewandowski kontra Gikiewicz. Weekend z Bundesligą w Viaplay

Łukasz Szewczyk

• 12. kolejkę Bundesligi otworzy w piątek polski mecz: Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim kontra FC Augsburg z Rafałem Gikiewiczem w bramce i Robertem Gumnym w obronie.

• Wszystkie mecze Bundesligi kibice mogą oglądać na żywo z polskim komentarzem na platformie Viaplay

Z jednej strony Robert Lewandowski w ataku, z drugiej Rafał Gikiewicz w bramce i Robert Gumny w obronie. To pierwszy mecz FC Augsburg - Bayern Monachium (piątek 20.30, transmisja na żywo w Viaplay) od tego wiosennego, w którym Robert Lewandowski pobił rekord Gerda Muellera. A w sobotnich derbach Berlina jedną z głównych ról może odegrać inny reprezentant Polski - Krzysztof Piątek.Na papierze faworyt może być tylko jeden. Bayern Monachium to lider Bundesligi, z 28 punktami i bilansem 9 zwycięstw, 1 remisu i 1 porażki. FC Augsburg zajmuje 16., barażowe miejsce z 9 punktami (bilans 2-3-6) i chce się wyrwać ze strefy spadkowej.Monachijczycy w lidze niemieckiej i Lidze Mistrzów wygrywali sześć razy z rzędu. W Bundeslidze poprzednio punkty stracili na początku października, przegrywając z Eintrachtem Frankfurt. Ale Augsburg punktował w trzech ostatnich ligowych meczach u siebie, notując dwa zwycięstwa i remis. Poprzednie spotkanie na własnym stadionie wygrał aż 4:1 z VfB Stuttgart, by w kolejnym na wyjeździe przegrać 0:1 z VfL Wolfsburg. Przed własną publicznością drużyna Gikiewicza i Gumnego potrafi być groźna.Mecz w Augsburgu skomentują Mateusz Borek i Tomasz Urban, a gościem Viaplay w przedmeczowym wejściu z murawy będzie trener Gikiewicza i Gumnego - Markus Weinzierl.Lewandowski w Bundeslidze grał przeciwko Gikiewiczowi cztery razy i w każdym meczu strzelał po jednej bramce. A ta ostatnia bramka, z maja 2021, z ostatniej kolejki sezonu, oznaczała pobicie rekordu Gerda Muellera. Rafał Gikiewicz przez niemal cały mecz bronił strzały Lewandowskiego znakomicie. Został przez kapitana kadry pokonany dopiero w ostatnich minutach. To był 41. gol Lewandowskiego w sezonie Bundesligi.W sobotę o 18.30 (transmisja w Viaplay, a gościem w studiu będzie były reprezentant Niemiec - Fredi Bobic) do akcji wkroczy inny reprezentant Polski - Krzysztof Piątek. Stawką są nie tylko trzy punkty, bo Hertha Berlin gra na stadionie berlińskiego Unionu. W tabeli to starcie 7. i 14. ekipy Bundesligi z sezonu 2020/21, a obecnie 8. i 13. - w obu przypadkach Union jest wyżej. Teraz Hertha traci do rywali tylko cztery punkty, a w derbach gra zawsze toczy się o coś znacznie więcej. Piątek w ostatnim meczu wypadł ze składu, ale rywalizacja o miejsce w ataku Herthy jest nadal otwarta.Piątek (19 listopada):• godz. 20.30komentują Mateusz Borek i Tomasz UrbanSobota (20 listopada):• godz. 15.30komentują Rafał Wolski i Radosław Gilewicz• godz. 15.30komentuje Dawid Król• godz. 15.30komentuje Mateusz Juza• godz. 15.30komentuje Szymon Ratajczak• godz. 15.30komentują Mariusz Hawryszczuk i Marcin Borzęcki• godz. 18.30komentują Mateusz Borek i Tomasz UrbanNiedziela (21 listopada):• godz. 15.30komentują Rafał Wolski i Radosław Gilewicz• godz. 17.30komentują Mariusz Hawryszczuk i Marcin Borzęcki