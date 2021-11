Hit ligi włoskiej, historyczny wyścig F1 w Katarze - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend ELEVEN SPORTS pokaże szlagierowy mecz ligi włoskiej, w którym mistrz kraju, Inter Mediolan, zmierzy się z liderem rozgrywek, SSC Napoli.

• Równie ciekawie zapowiada się konfrontacja innych pretendentów do tytułu: S.S. Lazio kontra Juventus FC.

• Kibice motorsportu mogą szykować się na emocje związane z pierwszym w historii wyścigiem Formula 1 o Grand Prix Kataru.

SSC Napoli ma w tym sezonie na koncie dziesięć zwycięstw i dwa remisy, dzięki czemu jest liderem rozgrywek ligi włoskiej. W 13. kolejce drużynę z Neapolu czeka jednak najpoważniejszy możliwy sprawdzian - wyjazdowe starcie z broniącym mistrzostwa kraju Interem Mediolan. Zespół Piotra Zielińskiego stanie przed szansą na piętnasty z rzędu mecz bez porażki poza własnym stadionem, a jednocześnie na przełamanie serii czterech ligowych spotkań bez wygranej z ekipą Nerazzurrich. O sukces nie będzie łatwo, bo Inter zajmuje trzecie miejsce w tabeli i pozostaje niepokonany przed własną publicznością od października 2020 roku. Na Stadio Giuseppe Meazza dojdzie do konfrontacji Edina Džeko i Lautaro Martíneza po stronie gospodarzy z Victorem Osimhenem i Lorenzo Insigne w szeregach gości. Cała czwórka zdobyła w aktualnych rozgrywkach w sumie aż 21 bramek i zanotowała osiem asyst.Sporych emocji można spodziewać się także na Stadio Olimpico, gdzie S.S Lazio zmierzy się z Juventusem FC. Aspiracje obu drużyn są bardzo wysokie, ale na razie muszą odrabiać straty do ścisłej czołówki Serie A. Goście z Turynu liczą na to, że strzegący ich bramki Wojciech Szczęsny powstrzyma Ciro Immobile, najskuteczniejszego obecnie zawodnika włoskiej ekstraklasy. Z kolei gole Starej Damie ma zapewnić m.in. Álvaro Morata, którego trafienie kilka dni temu zagwarantowało reprezentacji Hiszpanii wygraną ze Szwecją 1:0 i awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata w Katarze.W 14. kolejce LaLiga Santander zajmujący drugie miejsce w tabeli Real Madryt zmierzy się na wyjeździe z walczącą o powrót do górnej połowy stawki Granadą CF. Uwaga kibiców będzie skupiona przede wszystkim na Karimie Benzemie i Viníciusie Júniorze, którzy mieli udział (gol lub asysta) w aż 27 z 28 trafień Królewskich w tym sezonie. Forma zespołu ze stolicy stawia go w roli faworyta tego meczu, ale warto przypomnieć, że w obecnych rozgrywkach na Estadio Nuevo Los Cármenes punkty straciły już tak silne drużyny jak Valencia CF czy Sevilla FC. Gospodarze postarają się o pierwszą wygraną z Realem od ośmiu lat. Ich największą nadzieją jest Kolumbijczyk Luis Suárez, który budzi zainteresowanie kilku czołowych europejskich klubów.Drugi z madryckich zespołów, Atlético, w ten weekend podejmie groźną CA Osasunę. Piłkarze trenera Diego Simeone grają w tym sezonie bardzo ofensywnie i strzelają dużo goli, lecz odbywa się to kosztem gry defensywnej, bo tracą sporo bramek. To sprawia, że są dopiero na czwartym miejscu w tabeli i muszą gonić lidera, Real Sociedad. W najbliższej konfrontacji spróbują poprawić dotychczasowy bilans, ale muszą bardzo uważać, ponieważ ekipa z Pampeluny jest jedną z rewelacji bieżącej kampanii. Czy gospodarzom uda się zachować czyste konto?Głównym wydarzeniem 14. kolejki ligi francuskiej będzie mecz siódmego w tabeli Olympique Lyonnais z czwartym Olympique Marsylia. Ekipa z Lyonu zaczęła sezon poniżej oczekiwań, ale ostatnio systematycznie gromadzi punkty i znacznie zbliżyła się do ścisłej ligowej czołówki. Podopieczni trenera Petera Bosza są szczególnie groźni na własnym stadionie, gdzie w aktualnych rozgrywkach jeszcze nie przegrali. Tym razem o sukces może być trudno, bo ich rywalem będzie drużyna Arkadiusza Milika, która pod wodzą Jorge Sampaoliego prezentuje się bardzo dobrze, a od połowy października straciła w lidze tylko dwa gole. Czy gospodarzom uda się sforsować szczelną defensywę gości?W innym ciekawie zapowiadającym się spotkaniu lider, Paris Saint-Germain, zagra z dziesiątym FC Nantes. Dla Kyliana Mbappé, Neymara, Leo Messiego i spółki to okazja do rewanżu za poprzedni mecz z Kanarkami, przegrany 1:2. Ta porażka miała kluczowe znaczenie dla utraty przez paryżan szans na mistrzostwo Francji w ubiegłym sezonie. Piłkarze PSG powalczą o dziesiąte ligowe zwycięstwo z rzędu na Parc des Princes. Ich defensywa będzie musiała zwrócić szczególną uwagę na 23-letniego Ludovica Blasa, który od połowy września zdobył aż pięć bramek i włączył się do wyścigu o koronę króla strzelców Ligue 1 Uber Eats.Sezon wyścigów Formula 1 wkroczył w decydującą fazę, a różnica w klasyfikacji generalnej pomiędzy prowadzącym Maksem Verstappenem a drugim Lewisem Hamiltonem jest wciąż tak mała, że nie sposób stwierdzić, który z nich zostanie tegorocznym mistrzem świata. W toczącej się za ich plecami zaciętej walce o trzecie miejsce na podium prowadzi Valtteri Bottas, ale ostatniego słowa nie powiedzieli jeszcze Sergio Pérez, Lando Norris i Charles Leclerc. W najbliższy weekend najszybsi kierowcy świata spotkają się na Losail International Circuit podczas pierwszego w historii wyścigu o Grand Prix Kataru. W związku z tym, że to obiekt, na którym do tej pory zawodnicy F1 nie rywalizowali, kibice mogą być świadkami wielu niespodzianek. Tor o długości 5,5 kilometra jest bardzo szybki i płynny. Główna prosta ma ponad kilometr, co zapewnia dużo okazji do wyprzedzania przed pierwszym zakrętem. Kto najlepiej to wykorzysta i zostanie pierwszym triumfatorem w Katarze?Piątek (19 listopada):• 11:25 Formula 1 Ooredoo Qatar Grand Prix 2021:(Eleven Sports 1, studio od 11:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio w Katarze: Aldona Marciniak, Patryk Mirosławski• 14:55 Formula 1 Ooredoo Qatar Grand Prix 2021:(Eleven Sports 1, studio od 14:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio w Katarze: Aldona Marciniak, Patryk Mirosławski• 20:40 Championship:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Wszołek, Michał ŚwirkulaSobota (20 listopada):• 11:55 Formula 1 Ooredoo Qatar Grand Prix 2021:(Eleven Sports 1, studio od 11:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio w Katarze: Aldona Marciniak, Patryk Mirosławski• 13:25 Championship:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Pawłowski, Michał Świerżyński• 14:55 Formula 1 Ooredoo Qatar Grand Prix 2021:(Eleven Sports 1, studio od 14:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio w Katarze: Aldona Marciniak, Patryk Mirosławski• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Kuba Ostrowski• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Mateusz Majak, Michał Świrkula• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 17:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapicastudio: Mikołaj Kruk, Marcin Nowomiejski, Mateusz Janiak• 18:25 LaLiga Santander: Atlético Madryt - CA Osasuna (Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Marcin Gazda• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4, studio od 20:00)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowskistudio: Mikołaj Kruk, Marcin Nowomiejski, Mateusz Janiak• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukNiedziela (21 listopada):• 12:25 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Sebastian Chabiniak, Piotr Czachowski• 12:55 Ligue 1 Uber Eats:s (Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 12:55 Championship:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 13:00 Formula 1 Ooredoo Qatar Grand Prix 2021:(Eleven Sports 1)komentarz: Mikołaj Sokół• 14:55(Eleven Sports 1, studio od 14:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio w Katarze: Aldona Marciniak, Patryk Mirosławski• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 4)komentarz: Julian Kowalski, Mikołaj Kruk• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniak• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 17:40)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mateusz Majak, Marcin Nowomiejski, Antoni Partum• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Kuba Ostrowski• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakPoniedziałek ( 22 listopada):• 18:25 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:55 LaLiga Smartbank:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Gazda, Michał Świerżyński• 21:00- magazyn (Eleven Sports 1)