Derby Barcelony, angielski szlagier, Ekstraklasa - piłkarski weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Weekend z Canal+ Sport

• Czy Xavi będzie tym, który odbuduje wielką Barcelonę?

• Czy Legia zakończy fatalną serię porażek?

• Czy Arsenal jest już gotowy na ,,Wielką Czwórkę"?

W końcu stało się - Xavi Hernandez został pierwszym trenerem FC Barcelony, zastępując Ronalda Koemana. Hiszpan kilka razy odmawiał Barcelonie, tłumacząc się brakiem gotowości do objęcia tak ważnego stanowiska, ale tym razem przyjął ofertę klubu. Legenda Barcelony wraca po latach, aby kontynuować swoją przygodę z klubem w roli trenera. Kibice Blaugrany wierzą, że to właśnie on będzie osobą, która sprawi, że zespół wróci na właściwe tory. Pierwszym wyzwaniem będzie derbowy mecz z Espanyolem, któremu w tym sezonie udało się pokonać Real Madryt, a od początku października przegrał tylko jedno spotkanie. Warto podkreślić, że oba kluby mają obecnie taką samą liczbę punktów w ligowej tabeli. Hit 14. kolejki LaLiga Santander skomentują w sobotę o 21:00 Piotr Laboga i Leszek Orłowski.Kibice Arsenalu Londyn mogą być zdecydowanie zadowoleni w ostatnim czasie z postawy swojej ukochanej drużyny. Kanonierzy ostatni raz przegrali pod koniec sierpnia z Manchesterem City i od tej porażki notują imponującą serię 10 meczów bez porażki. Jednak w sobotę piłkarzy Mikela Artety czeka niezwykle trudne zadanie, ponieważ jadą na legendarne ,,Anfield", aby zmierzyć się z podrażnionym Liverpoolem, który w ostatniej kolejce przegrał pierwsze spotkanie w tym sezonie z West Hamem United. Czy to zwiastun kryzysu czy może jednak wypadek przy pracy? Hitowe starcie angielskiej Premier League skomentują w sobotę Marcin Rosłoń i Przemysław Rudzki.Fani Legii Warszawa muszą w ostatnim czasie wykazywać się ogromną cierpliwością, gdyż ich drużyna notuje serię 6 porażek z rzędu. Nic nie pomogła zmiana na ławce trenerskiej - pod wodzą Marka Gołębiewskiego zespół przegrał we wszystkich rozgrywkach trzy z czterech spotkań. Szansa na przełamanie już w niedzielę o 17:30. Legioniści udadzą się na Śląsk na starcie z Górnikiem Zabrze, który podobnie jak Legia zalicza rozczarowujący początek sezonu. W ostatnim meczuw Zabrzu goście z Warszawy wywieźli trzy punkty wygrywając 2:1, jednak dwa poprzednie starcia padły łupem Górników. To emocjonujące widowisko skomentują w niedzielę Przemysław Pełka oraz Marcin Baszczyński.Plan transmisji:Piątek (19 listopada):• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport)komentarz: Krzysztof Marciniak, Tomasz Wieszczycki• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Tomasz Ćwiąkała• 20:55 LaLiga Smartbank: Fuenlabrada - Mirandes (Canal+ Online)• 04:00 NBA:(Cana;+ Sport)komentarz: Artur Kwiatkowski, Wojciech MichałowiczSobota (20 listopada):• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Wojciech Jagoda• 13:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Andrzej Twarowski, Rafał Nahorny• 13:55 Rugby Autumn Nations Series: Szkocja - Japonia (nSPort+)• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Radosław Majdan• 15:55(Canal+ Sport 2)moderator: Krzysztof Marciniak• 15:55 Premier League:(Canal+ Premium)komentarz: Przemysław Pełka, Kamil Kosowski• 15:55 Premier League:(Canal+ Family)komentarz: Piotr Glamowski, Jarosław Kolinski• 15:55 Premier League:(Canal+ Now)komentarz: Adrian Olek, Michał Gutka• 15:55 Premier League:(Canal+ Online)komentarz: Marcin Rosłoń• 15:55 Premier League: Norwich City - Southampton (Canal+ Online)komentarz: Grzegorz Kaczmarczyk• 15:55 Premier League:(Canal+ Online)komentarz: Adam Zakrzewski• 16:55 Ligue 1:(nSport+)komentarz: Tomasz Smokowski, Marek Jóźwiak• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Michał Mitrut, Michał Żewłakow• 18:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Marcin Rosłoń, Przemysław Rudzki• 18:25 Rugby Autumn Nations Series: Walia - Australia (Canal+ Nkw)• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adam Marchliński, Maciej Murawski• 20:40 Liga ACB:(nSport+)komentarz: Michał Łopaciński, Wojciech Michałowicz• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 20:55 Ligue 1: Stade Rennes - Montpellier HSC (Canal+ Online)• 22:00(Canal+ Sport)prowadzący: Rafał Dębińskigoście: Kamil Kosowski, Grzegorz Mielcarski• 23:00 NBA:(Canal+ Sport 2)komentarz: Gabriel Rogaczewski, Dominik TomczakNiedziela (21 listopada):• 10:00(Canal+ Sport)prowadząca: Daria Kabała-Malarz• 11:55 Futsal Ekstraklasa:(Canal+ Now)komentarz: Adrian Olek, Wojciech Jagoda• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Michał Mitrut, Michał Żewłakow• 12:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Filip Surma, Michał Bojanowski• 13:55 LaLiga:(nSport+)komentarz: Tomasz Ćwiąkała, Tomasz Lipiński• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adam Marchliński, Maciej Murawski• 14:55 Premier League:(Canal+ Premium)komentarz: Andrzej Twarowski, Przemysław Rudzki• 14:55 Ligue 1: RC Strasbourg - Stade Reims (Canal+ Online)• 15:55 Rugby Autumn Nations Series: Irlandia - Argentyna (Canal+ Sport 2)• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)komentarz: Przemysław Pełka, Marcin Baszczyński• 17:25 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Marcin Rosłoń, Rafał Nahorny• 18:25 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Cezary Olbrycht, Tomasz Ćwiąkała• 19:30(Canal+ Premium)prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 19:55 Liga ACB:(Canal+ Now)komentarz: Michał Łopaciński, Szymon Szewczyk• 20:25 Trzeci Wiraż: Maciej Janowski (nSport+)redakcja: Marcin Majewski• 20:25 LaLiga Smartbank: Ponferradina - Sporting Gijon (Canal+ Online)• 20:40 Ligue 1:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński, Jakub Polkowski• 20:55 LaLiga:(nSport+)komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 21:00(Canal+ Premium)prowadzący: Bartosz IgnacikTurbokozak: Leonardo Rossi• 21:30 NBA:(Canal+ Sport 2)komentarz: Wojciech Michałowicz, Radosław Hyży• 21:30(Canal+ Sport 3)prowadzący: Bartosz Ignacikgość: Iga Baumgart-WitanPoniedziałek (22 listopada):• 17:40 KGHM Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Remigiusz Jezierski• 20:00 - 23:00(Canal+ Sport)prowadzący: Filip Surma• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adrian Olek, Grzegorz Mielcarski• 21:00(Canal+ Sport 2)prowadzący: Andrzej Twarowskigoście: Marcin Rosłoń, Rafał Nahorny, Kamil Kosowski