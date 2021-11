Polsat Box 4K Lite. Nowy dekoder 4K w ofercie Polsat Box

Łukasz Szewczyk

• Od poniedziałku (22 listopada 2021 roku) w ofercie Polsat Box (dawniej Cyfrowy Polsat) będzie dostępny nowy dekoder Polsat Box 4K Lite w zestawie z pilotem Bluetooth.

• Z urządzenia można korzystać w każdej z trzech technologii, w jakich Polsat Box świadczy usługi TV: satelitarnej, kablowej IPTV oraz internetowej.

• Wybrane programy można oglądać w 4K.

Funkcje dekodera Polsat Box 4K Lite

- mówi Tomasz Grzymała, Kierownik Działu Oferty Telewizja w Cyfrowym Polsacie świadczącym usługi Polsat Box.Dekoder Polsat Box 4K Lite to także funkcjonalność DUO, dostępna wyłącznie dla klientów Polsat Box. Umożliwia ona swobodne przełączanie pomiędzy telewizją satelitarną a kablową IPTV w ramach tej samej oferty TV i jednej opłaty za pakiet. Nowy dekoder posiada też moduł Wi-Fi, a dzięki aplikacji Polsat Box Go pozwala na dostęp do biblioteki materiałów VOD.Dekoder polsat box 4K lite jest dostępny w ofertach telewizji satelitarnej i internetowej w formule użyczenia - za 1 zł z pakietami ze stałym zobowiązaniem od 60 zł/mies. oraz od 49 zł dla ofert z niższym abonamentem. W ofercie telewizji satelitarnej dekoder polsat box 4K lite możemy również wybrać jako dodatkowy w usłudze Multiroom. Dzięki funkcji DUO wybierając ofertę telewizji satelitarnej, zyskamy możliwość korzytania także z telewizji kablowej IPTV w ramach tego samego pakietu.Wśród kanałów dostarczanych przez Polsat Box znajdują się cztery pozycje umożliwiające oglądanie ulubionych treści w jakości 4K:- dostępny w pakiecie Eleven Sports w TV satelitarnej i IPTV oraz pakietach Sport i Eleven Sports w TV internetowej, a także w serwisie Polsat Box Go- dostępny od pakietu podstawowego S w TV satelitarnej i IPTV oraz od pakietu podstawowego Wygodnego w TV internetowej)- kanał ogólnodostępny w telewizji satelitarnej;• NASA TV UHD - kanał ogólnodostępny w telewizji satelitarnej.Abonenci Polsat Box mają również dostęp do płatnych materiałów VOD w jakości 4K w serwisie Polsat Box Go. Mogą je oglądać zarówno w aplikacji w dekoderze polsat box 4K lite, jak i m.in. na urządzeniach mobilnych. Wśród nich są m.in. kinowe hity: przebojowe "Ślicznotki" z Jennifer Lopez, "Bodyguard zawodowiec" z Ryanem Reynoldsem i Samuelem L. Jacksonem, uroczy "Paddington 2", zabawna animacja "Jaskiniowiec" czy uwielbiany przez młodych widzów "Baranek Shaun Film. Farmageddon" i inne.