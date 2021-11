Ekstraklasa Games przez dwa sezony Polsat Games

Łukasz Szewczyk

• FRENZY oraz Ekstraklasa zakończyły negocjacje dotyczące wspólnej realizacji rozgrywek esportowych Ekstraklasa Games na lata 2021-2023.

• Przez najbliższe dwa sezony rozgrywki będzie można oglądać w Polsat Games

Cykl zmagań obejmować będzie dwa najbliższe sezony Ekstraklasa Games transmitowane na antenie Polsat Games oraz online. Drugi z sezonów - obejmujący lata 2022-2023 - odbędzie się przy założeniu podpisania umowy z wydawcą gry EA Sports. W ramach współpracy w studiu telewizji zorganizowane zostaną trzy eventy turnieju w 2022 roku, a także trzy kolejne w 2023 roku - wszystkie transmitowane na żywo. Powstanie ponadto dziewięć odcinków Magazynu Ekstraklasa Games, którego widzowie jeszcze w tym roku śledzić będą mogli fazę zasadniczą rozgrywek.Turnieje skierowane są zarówno do profesjonalistów z esportowych sekcji klubów Ekstraklasy, jak i amatorów stawiających pierwsze kroki na esportowej arenie. Z uwagi na to strukturę zawodów podzielono na formuły Pro i Open. Najlepsi przedstawiciele z obu części turnieju awansują do wielkiego finału. Powalczą w nim o pulę nagród o wartości 10 tysięcy euro oraz o awans do zmagań międzynarodowych FIFA eWorld Cup.Harmonogram czwartego sezonu Ekstraklasa Games:● 30 listopada - 29 grudnia - faza eliminacyjna● 4 stycznia - 2 marca - faza zasadnicza● 12-27 marca - faza barażowa● 9-10 kwietnia - wielki finał- przyznał Marcin Kilar, Dyrektor Zarządzający Frenzy.To nie pierwszy raz, gdy Frenzy łączy siły z Ekstraklasą odpowiedzialną za prowadzenie najważniejszych w Polsce rozgrywek piłkarskich. W 2019 i w 2020 roku dom produkcyjny zrealizował transmisję z dwóch pierwszych sezonów Ekstraklasa Games, turnieju Ekstraklasa Cup, a także stworzył program publicystyczny poświęcony zmaganiom w grze FIFA i scenie esportowej.- powiedział Marcin Mikucki, Dyrektor Komunikacji, Marketingu i Sprzedaży w Ekstraklasie SA.