Gala Polsat Boxing Promotions, "Polskie Skocznie" z nowym sezonem - hity weekendu w Polsat Sport

• Sportowy weekend na antenach Polsatu.

• Gala grupy Polsat Boxing Promotions w Toruniu

• Premiera drugiego sezonu magazynu skoków narciarskich "Polskie Skocznie"

• Półfinały i finały turnieju tenisowego Nitto ATP Finals

W niedzielę odbędzie się trzecia gala pięściarska zorganizowana przez grupę promotorską Polsat Boxing Promotions. W Toruniu fani zobaczą na żywo sześć pojedynków. W walce wieczoru mieszkający i trenujący w Polsce Kubańczyk Ihosvany Garcia, zmierzy się z pochodzącym z Białegostoku Przemysławem Gorgoniem. Polsko-kubańskie starcie w wadze superśredniej poprzedzi pojedynek wagi ciężkiej. W nim po blisko rocznej przerwie do ringu powróci Marcin Siwy. Pięściarz z Częstochowy jest zmotywowany, aby pod szyldem Polsat Boxing Promotions skierować swoją karierę na właściwe tory. Jego rywalem będzie doświadczony Marcelo Nascimento. Brazylijczyk w przeszłości mierzył się z obecnymi gwiazdami wagi ciężkiej, a starcie z nim to wartościowy sprawdzian dla Polaka. W Toruniu do ringu wejdą także młodzi i utalentowani polscy pięściarze, których kariery w przyszłości rozkwitną dzięki współpracy z PBP. Niko Zdunowski zmierzy się z Vladislavem Palko, Remigiusz Runowski powalczy z Yaroslawem Petrychenko, Gracjan Królikowski skrzyżuje rękawice z Serhijem Shvetsem, a rywalem Konrada Kozłowskiego będzie Denis Makowski. Transmisja gali Polsat Boxing Promotions w Toruniu rozpocznie się o godzinie 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od godziny 20:00 widzowie będą mogli śledzić rywalizację także w Polsacie Sport Extra i dostępnym w naziemnej telewizji cyfrowej Super Polsacie. Pojedynki skomentują Paweł Wyrobek oraz Igor Jakubowski, a reporterem będzie Igor Marczak. Studio poprowadzi Artur Łukaszewski, a jego gośćmi będą pięściarz Polsat Boxing Promotions Radomir Obruśniak oraz prezes i wiceprezes tej organizacji Emil Jędrzejewski i Fiodor Łapin.Także w niedzielę, ale o godzinie 20:00 w Polsacie Sport premierę będzie miał drugi sezon magazynu skoków narciarskich "Polskie Skocznie". Data startu programu nie jest przypadkowa, bowiem właśnie tego dnia zakończy się pierwszy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2021/22. Dziennikarze i eksperci Polsatu Sport ze szczególną uwagą będą śledzić wszystkie rundy Pucharu Świata, bo każda z nich to dla polskich i zagranicznych skoczków element przygotowań do lutowych zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie. Niedzielny magazyn poprowadzi Paulina Chylewska, a jej gośćmi będą prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Apoloniusz Tajner oraz dziennikarze Krzysztof Rawa z Rzeczpospolitej i Kamil Wolnicki z Przeglądu Sportowego. W czasie programu odbędą się także łączenia na żywo z trenerem kadry kobiet, Łukaszem Kruczkiem oraz świeżo emerytowaną gwiazdą skoków narciarskich, Austriakiem Gregorem Schlierenzauerem.Trzeci weekend listopada to także uroczyste zakończenie tegorocznego sezonu tenisistów. W Turynie trwa turniej Nitto ATP Finals, którego stawką jest miano światowego numeru jeden. Półfinały w grze podwójnej i pojedynczej odbędą się w sobotę, a ich transmisje od godziny 18:30 dostępne będą w Polsacie Sport Extra. Na tym samym kanale, ale w niedzielę oglądać będzie można mecze finałowe w deblu i singlu. Transmisje wystartują o godzinie 14:30.Plan transmisjiPiątek (19 listopada):• 20.30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga - mecz:(Polsat Sport)• 20.30 Piłka nożna: FORTUNA 1. liga -(Polsat Sport News)• 21.00 Tenis: Turniej ATP Finals w Turynie - mecz fazy grupowej gry pojedynczej (Polsat Sport Extra)Sobota (20 listopada):• 09.00 Bobsleje: Zawody Pucharu Świata w Innsbrucku (Polsat Sport)• 09.00 Curling kobiet: Mistrzostwa Europy - Lillehammer 2021 - mecz:(Polsat Sport Extra)• 11.30 Tenis: Turniej ATP Finals w Turynie - mecz półfinałowy gry podwójnej (Polsat Sport Extra)• 12.30 Piłka nożna: FORTUNA 1. liga - mecz:(Polsat Sport)• 12.50 Łyżwiarstwo figurowe: Internationaux de France - program dowolny solistek (Polsat Sport News)• 14.00 Tenis: Turniej ATP Finals w Turynie - mecz półfinałowy gry pojedynczej (Polsat Sport Extra)• 14.45 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga - mecz:(Polsat Sport)• 15.00 Łyżwiarstwo figurowe: Internationaux de France - taniec rytmiczny (Polsat Sport News)• 15.30 Boks: Polsat Boxing Promotions - ważenie (Polsat Sport News)• 16.05 Łyżwiarstwo szybkie: Zawody Pucharu Świata w Stavanger (Polsat Sport Extra)• 16.25 Piłka nożna: Liga holenderska - mecz:(Polsat Sport Premium 1)• 17.20 Koszykówka mężczyzn: Energa Basket Liga - mecz:(Polsat Sport News)• 17.30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga - mecz: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Ślepsk Malow Suwałki (Polsat Sport)• 18.30 Tenis: Turniej ATP Finals w Turynie - mecz półfinałowy gry podwójnej (Polsat Sport Extra)• 20.30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga - mecz:(Polsat Sport)• 20.30 Piłka nożna: MLS - mecz fazy play-off:(Polsat Sport Premium 1)• 20.55 Piłka nożna: Copa Sudamericana - mecz:(Polsat Sport Premium 2)• 21.00 Tenis: Turniej ATP Finals w Turynie - mecz półfinałowy gry pojedynczej (Polsat Sport Extra)• 00.00 Sporty walki: UFC Fight Night: Vieira vs. Tate - waga kogucia:(Polsat Sport)Niedziela (21 listopada):• 09.00 Bobsleje: Zawody Pucharu Świata w Innsbrucku (Polsat Sport News)• 09.00 Curling: Mistrzostwa Europy - Lillehammer 2021 - mecz:(Polsat Sport Extra)• 11.00- magazyn (Polsat Sport)• 12.30 Piłka nożna: FORTUNA 1. liga - mecz:(Polsat Sport)• 14.25 Piłka nożna: Liga holenderska - mecz:(Polsat Sport Premium 1)• 14.30 Tenis: Turniej ATP Finals w Turynie - mecz finałowy gry podwójnej (Polsat Sport Extra)• 14.30 Łyżwiarstwo figurowe: Internationaux de France - pokazy mistrzów (Polsat Sport News)• 14.45 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga - mecz:(Polsat Sport)• 14.55 Piłka nożna: Liga czeska - mecz:(Polsat Sport Premium 2)• 16.05 Łyżwiarstwo szybkie: Zawody Pucharu Świata w Stavanger (Polsat Sport News)• 16.40 Piłka nożna: Liga holenderska - mecz:(Polsat Sport Premium 1)• 17.00 Tenis: Turniej ATP Finals w Turynie - mecz finałowy gry pojedynczej (Polsat Sport Extra)• 17.20 Koszykówka mężczyzn: Energa Basket Liga - mecz:(Polsat Sport News)• 17.30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga - mecz:(Polsat Sport)• 17.55 Piłka nożna: Liga czeska - mecz:(Polsat Sport Premkum 2)• 20.00 Boks:(Polsat Sport Extra)• 20.00- magazyn (Polsat Sport News)• 20.30 Siatkówka kobiet: TAURON Liga - mecz:(Polsat Sport)• 23.30 Piłka nożna: MLS - mecz fazy play-off:(Polsat Sport)