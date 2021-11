"Planeta Singli. Osiem historii", "Wiedźmy", "Niezapomniana" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Planeta Singli. Osiem historii", "Wiedźmy", "Niezapomniana", "Kłamstwo doskonałe", "Zostaniemy zapomniani".

W piątekrozpoczyna emisję nowej serii. Jest to cykl ośmiu historii miłosnych, które z humorem opowiadają o wszystkich stronach internetowego randkowania. Historia pierwsza to(19 listopada). Klara (Izabela Kuna) i Rafał (Bartłomiej Topa) poznali się jeszcze w ogólniaku. Niespodziewanie, bez słowa wyjaśnienia mężczyzna prosi ją o rozwód. Zrozpaczona kobieta, chcąc odzyskać męża i wzbudzić w nim zazdrość, postanawia udawać, że ma nowego kochanka (Piotr Witkowski). Areną dla jej intrygi staje się zjazd absolwentów liceum, w którym poznali się i pokochali Klara i Rafał.W sobotę(20 listopada). Odnoszący sukcesy agent sportowy, Derrick (Michael Ealy) spędza namiętną noc z uwodzicielsko piękną i niebezpieczną panią detektyw, Valerie Quinlan (Hilary Swank). Żonaty mężczyzna nie podejrzewa, że ta niezobowiązująca jednorazowa przygoda odmieni jego życie na zawsze.Uwikłany w podstępną grę byłej kochanki, będzie musiał zdecydować, jak daleko może się posunąć w prowadzonym przez nią śledztwie, by uratować swoje małżeństwo.Filmowy weekendrozpocznie(19 listopada). Starzejący się Stanley (Richard Jenkins) planuje przejść na emeryturę po 38 latach spędzonych na nocnej zmianie w fast-foodzie Oscar's Chicken and Fish. Jego ostatni weekend przynosi niespodzianki za sprawą jego zastępcy, Jevona (Shane Paul McGhie), utalentowanego, ale cierpiącego na niemoc twórczą młodego pisarza, którego prowokacyjne podejście do życia nieustająco wpędza go w kłopoty. Mężczyźni nie mają ze sobą zbyt wiele wspólnego. Stanley przez lata patrzył, jak życie przelatuje mu przez palce, teraz z dumą opisuje niuanse swojej pracy.W sobotę(20 listopada). Pisarz Bart (Finn Wittrock) przez całe swoje życie zmaga się z niesamowitym pechem. Wyjątkowo jednak pewnego dnia dopisuje mu szczęście. Spotyka na swojej drodze enigmatyczną kobietę imieniem Vienna (Zoë Chao). Kolejne wydarzenia prowadzą parę ekscentryków do spędzenia razem burzliwego weekendu. Przez cały czas jednak oboje starają się robić wszystko, by nie wyszły na jaw ich głęboko skrywane sekrety. Dają one bowiem nadzieję na nowy początek, ale też mogą prowadzić do zguby.Niedzielną Megapremierą będa(21 listopada). Po śmierci rodziców mały chłopiec (Jahzir Bruno) trafia pod opiekę kochającej babci (Octavia Spencer). Kobieta zabiera go do swojego domu, do Demopolis w stanie Alabama. Na miejscu jednak chłopiec i jego babcia spotykają piękne, ale bardzo niebezpieczne wiedźmy. Przezorna starsza pani, która miała już z nimi do czynienia w przeszłości, postanawia zabrać stamtąd wnuka. Wyjeżdżają razem do luksusowego nadmorskiego kurortu. Niestety, szybko przekonują się, że przed czarownicami nie da się uciec. One także się tam zjawiają. Na dodatek Jej Wysokość Wiedźma (Anne Hathaway) organizuje właśnie - oczywiście nieoficjalnie - spotkanie podobnych sobie istot zamieszkujących cały świat. Zwołuje czarownice, by razem z nimi wcielić w życie swój niecny plan dotyczący dzieci. Adaptacja popularnej powieści Roalda Dahla.Z kolei premierowy weekend na antenachrozpocznie "Ślub Diany" (19 listopada, Cinemax). W majestatycznej katedrze św. Pawła w Londynie Lady Diana Spencer poślubia księcia Karola. Tego samego dnia w zakładowej stołówce w małym norweskim miasteczku odbywa się inna uroczystość - wesele Liv (Marie Blokhus) i Terjego (Pål Sverre Hagen). W wózku leży ich nowo narodzona córeczka Diana, która podobnie jak jej słynna imienniczka, w nadchodzących latach będzie musiała zmierzyć się z nadmiarem chaosu w swoim życiu. Ślub i kolejne lata Liv i Terjego są mniej efektowne niż u królewskiej pary, ale o wiele bardziej radosne. Na ich historię patrzymy oczami Diany, która uważa, że ma najgorszych rodziców na świecie. Nie mogą znaleźć przyzwoitej pracy, nieustannie walczą ze sobą, a mimo to wciąż się kochają. W końcu, 30 lat później, Diana przygotowuje się do własnego ślubu.W sobotę(20 listopada, Cinemax 2). Lola (Umbra Colombo) jest rozdarta wewnętrznie. Od 15 lat jest mężatką i matką czwórki dzieci: Cecilii, Alejandro, Belena i Santiego. Kobieta potrzebuje zmiany, ale jej rodzina chce, żeby wszystko pozostało po staremu. Lola postanawia dać sobie ostatnią szansę, aby wszystko naprawić i cieszyć się letnimi wakacjami z rodziną w Mar del Plata. Podczas gdy wszyscy radują się słonecznymi dniami i spacerami, ona jednak jest sfrustrowana, a za pozorną radością kryje się w niej głęboki smutek. W końcu postanawia odejść, a koniec starego życia jest dla niej nowym początkiem.Niedzielną premierą będzie(21 listopada, Cinemax). Wytrawny oszust Roy Courtnay (Ian McKellen) postanawia uwieść wartą miliony i niedawno owdowiałą Betty McLeish (Helen Mirren). Od ich pierwszego spotkania Roy stosuje wypróbowane sztuczki, a Betty zdaje się być nim zauroczona. Ich relacja szybko jednak przekształca się w grę w kotka i myszkę. Legendarni aktorzy Helen Mirren i dwukrotnie nominowany do Nagrody Akademii Ian McKellen po raz pierwszy spotykają się na dużym ekranie, aby wystąpić w inteligentnym i trzymającym w napięciu thrillerze o ludzkich sekretach.Drugą premierą jest film(21 listopada, Cinemax 2). Héctor Abad Gómez jest wybitnym kolumbijskim lekarzem i profesorem akademickim. Mężczyzna troszczy się nie tylko o własne dzieci, ale także o dzieci z mniej uprzywilejowanych klas. Jego dom pełen jest kreatywności, a relacje w nim oparte są na tolerancji i miłości. Niestety, rak odbiera życie jednej z jego ukochanych córek. Kierowany smutkiem i wściekłością bohater postanawia poświęcić się społecznym i politycznym kwestiom, ale nietolerancyjni ludzie zaczynają go bardzo nękać. Oparty na kultowej powieści Héctora Abada Faciolince'a film przedstawia życie jego ojca, Héctora Abada Gomeza, wybitnego kolumbijskiego lekarza, profesora uniwersyteckiego i działacza na rzecz praw człowieka w spolaryzowanym, brutalnym Medellin lat 70. i 80. XX wieku.