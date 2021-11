Mistrzostwa Świata piłkarek ręcznych 2021 w Telewizji Polsat

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polsat pozyskała prawa do transmitowania Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Kobiet, które odbędą się w dniach 2 - 19 grudnia 2021 roku.

• Mundial szczypiornistek w Hiszpanii będzie pierwszym, na którym zagrają aż 32 drużyny, a jedną z nich będzie Reprezentacja Polski.

Podczas 25. Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Kobiet rozegranych zostanie ponad sto spotkań, a ich transmisje dostępne będą w kanałach sportowych Telewizji Polsat. Mecze Polek dodatkowo oglądać będzie można w obecnym w naziemnej telewizji cyfrowej Super Polsacie. Telewizja Polsat zaplanowała rozbudowany program studyjny w dniu otwarcia turnieju oraz w dniu meczu finałowego. Przy obsłudze mistrzostw pracować będzie kilkudziesięcioosobowy zespół. Mecze Polek skomentuje Tomasz Włodarczyk, a reporter Szymon Rojek towarzyszy Reprezentacji Polski już podczas zgrupowania poprzedzającego turniej.Reprezentacja Polski w turnieju znalazła się dzięki jednej z trzech tak zwanych dzikich kart, przyznanych przez Międzynarodową Federację Piłki Ręcznej. Będzie to siedemnasty występ Biało-Czerwonych na mundialu. Najbliżej medalu były w latach 2013 i 2015, gdy kończyły turniej na czwartym miejscu. W tegorocznej edycji Polki trafiły do grupy B, a ich rywalkami będą wicemistrzynie olimpijskie - Rosjanki oraz Serbki i Kamerunki. Dwa ostatnie zespoły, podobnie jak polski, nie startowały na igrzyskach w Tokio. Serbki w swoich czterech dotychczasowych występach mundialowych zdobyły jeden medal (srebro 2013). Dla Kamerunu będzie to dopiero trzecia szansa na krążek mistrzostw świata. Grupa B swoje mecze rozegra w dniach 3-7 grudnia.W fazie preeliminacyjnej tegorocznych mistrzostw drużyny zostały podzielone na 8 czterozespołowych grup. Z każdej z nich trzy najlepsze reprezentacje awansują do fazy głównej. W niej rywalizacja toczyć się będzie w 4 grupach liczących po sześć zespołów. Dwie najlepsze ekipy z każdej z grup zagrają w ćwierćfinałach. Gospodarzami 25. Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Kobiet będą miasta Castelló de la Plana, Granollers, Torrevieja i Llíria. W tym ostatnim swoje mecze fazy preeliminacyjnej rozgrywać będą Polki.- mówi Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu w Telewizji Polsat