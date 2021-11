Robert Motyka z tatą w nowym programie TTV. "Rzeczy, których nie nauczył mnie ojciec"

Łukasz Szewczyk

• TTV rozpoczyna emisję nowego programu "Rzeczy, których nie nauczył mnie ojciec".

• Bohaterami będą Robert Motyka oraz jego ojciec, Tadeusz Motyka.

Robert Motyka ma 47 lat i mieszka w Warszawie. Jest znanym komikiem, ale przede wszystkim synem Tadeusza, mieszkańca Sieniawy Żarskiej. Teraz, pod pretekstem remontu, Robert wraca w rodzinne strony by nadrobić to, co go ominęło i czego się nie nauczył od ojca. Czy można jednak wrócić jak gdyby nigdy nic?Robert, mając 15 lat, wyprowadził się z domu i potem rzadko go odwiedzał. W życiu został tym, kim chciał - znanym komikiem, choć jak uważa jego ojciec, wcale nie najlepszym. Teraz ojciec Roberta porwał się na spore przedsięwzięcie - remontuje mały pawilon, w którym urządza wiejski lumpeks. I mimo, że praktyczne umiejętności ojca nie przeszły na syna, to jednak ta pomoc będzie nieoceniona. Obydwaj mają też do załatwienia parę innych spraw, a będą mieli na to niemal trzy tygodnie. Robert i Tadeusz spędzą ze sobą szalony czas, pełen emocji i wzruszeń. Do jakich dojdą wniosków? I czy zmienią one coś w ich relacji?- komentuje Lidia Kazen, dyrektor programowa TTV i Player.pl.Premiera "Rzeczy, których nie nauczył mnie ojciec" w TTV odbędzie się we wtorek, 23 listopada 2021 roku.Cykl będzie także dostępny w Player.pl.Zdjęcia do projektu powstały latem tego roku. Seria liczy 9 odcinków, za jego produkcję odpowiada Unlimited Film Operations.