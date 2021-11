Canal+ Online ze specjalną ofertą na Black Week (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Z okazji rozpoczynającego się Black Week Canal+ przygotował specjalną promocję na dostęp do świata Canal+ w ramach serwisu Canal+ Online

W ramach oferty na Black Week, od 22 listopada do 29 listopada 2021 roku(potem 45 zł miesięcznie lub możliwość rezygnacji). Promocyjna cena uwzględnia rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.Canal+ Online to dostęp do szerokiego wachlarza seriali i filmów z Polski i ze świata, produkcji od największych wytwórni filmowych (m.in. FOX, Warner Bros, DreamWorks, Disney, Universal), hitów kinowych, oryginalnych produkcji CANAL+ (m.in. "Planeta Singli, The Office PL, Klangor, Król, Żmijowisko, Belfer, Kruk) oraz najlepszych wydarzeń sportowych, w tym m.in. rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, Premier League, LaLiga, Ligue 1, NBA, PGE Ekstraligi i eWinner 1. Ligi Żużlowej czy turniejów cyklu WTA TourZ CANAL+ online można obecnie korzystać przez przeglądarkę internetową, aplikację mobilną na iOS i Android, dekoder CANAL+ BOX 4K, aplikację w telewizorze z systemem Android TV i Samsung Smart TV oraz przystawki Android TV i Apple TV.