TV Puls kręci 6 sezon serialu "Rodzinny interes"

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Puls i Outset Films rozpoczęły zdjęcia na planie 6. sezonu serialu "Rodzinny interes".

• Premiera wiosną 2022 roku

Padł pierwszy klaps na planie "Rodzinnego interesu". To oznacza, że na widzów czeka dawka wielkich emocji w nowych 50 odcinkach tego lubianego serialu. Poznamy zwariowane perypetie klientów i właścicieli warsztatu samochodowego oraz salonu fryzjerskiego, m.in. historię o nawiedzonym kamperze, wiecznych dziewicach, czy o męskim...Baby Blues.A co się wydarzy w życiu głównych bohaterów? W 6. sezonie nieoczekiwanie do Polski wróci.... Jo Levinsky-Fox (Monika Ekiert). Jak ułożą się jej relacje z Dariuszem Witterem (Dariusz Kordek), który próbuje budować związek z Elą (Katarzyna Taracińska-Badura)? Z kolei Ela odkryje zupełnie nową pasję, a Viola (Magdalena Modra-Krupska) zaangażuje się w pomoc potrzebującym, zaniedbanym zwierzętom. Za działania na rzecz odbudowy spalonego Domu Dziecka, Wojtek (Marek Krupski) zostanie nominowany do tytułu Bohatera Miasteczka. Jadwiga (Teresa Gałczyńska) będzie rozwijać swoje biuro matrymonialne "Ambasada Miłości", a w jej życiu pojawi się wyjątkowy mężczyzna. Czy uda mu się podbić serce wytrawnej swatki? A jakie zmiany czekają Bożenę (Marta Klubowicz)? Czy relacja z Markiem pomoże rozwiać cienie przeszłości? W nowych odcinkach nie zabraknie oczywiście Dawidka (Patryk Janas), Bronka (Roman Szczeblewski), Joli (Marta Zgutczyńska) i Maksa (Aleksander Dubrowiecki).Emisja 6 sezonu wiosną 2022 roku na antenie TV Puls.