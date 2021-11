"Rodzina na Maxa". Polsat kręci nowy serial z Rozbickim i Smołowik w rolach głównych

Łukasz Szewczyk

• Ruszyły zdjęcia do "Rodziny na Maxa" - nowego serialu Telewizji Polsat z Nikodemem Rozbickim, Anną Smołowik i Ewą Kasprzyk w rolach głównych.

• Towarzyszyć im będą m.in.: Helena Sujecka, Sonia Bohosiewicz i Grzegorz Małecki.

• Serial reżyseruje Maria Sadowska.

"Rodzina na Maxa" to serial komediowo-obyczajowy, który z przymrużeniem oka opowiada o rodzinie, nieoczekiwanej namiętności... i różnicy wieku. Bohaterem jest 25-letni Max, który pewnego dnia spotyka kobietę swoich marzeń, Karolinę (Anna Smołowik), i sam nie wie, jak szybko zakochuje się. Ale ideał nie jest aż tak "idealny" - to matka trójki dorastających dzieci, mieszkająca pod jednym dachem... z eksteściową (Ewa Kasprzyk). Ani dzieci, ani eksteściowa nie będą zachwyceni pojawieniem się Maxa. Ale on nie podda się tak łatwo! Dlatego naprawdę warto śledzić zaskakujący finał tej historii.W serialu zobaczymy doskonałe kreacje aktorów, którzy przyzwyczaili nas do dobrego kina. Pragmatyczna pod każdym względem siostra głównej bohaterki to Sonia Bohosiewicz, jej męża zagra Grzegorz Małecki, a w rolach dzieci Karoliny pojawią się: Mila Jankowska ("25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy"), Zofia Świątkiewicz ("Ostatni komers") oraz Maksymilian Zieliński ("Ciemno, prawie noc", "Młyn"). W pozostałych rolach wspaniali aktorzy młodego pokolenia m.in.: Ina Sobala, Zosia Stafiej, Filip Orliński.Producentem serialu jest firma TFP, producent filmów ("Najmro. Kocha, kradnie, szanuje", "Czarny młyn") i seriali ("Mecenas Porada", Osaczony").Za reżyserię odpowiada Maria Sadowska ("Dziewczyny z Dubaju", "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej", "Dzień kobiet"). Autorem zdjęć jest Marek Traskowski.