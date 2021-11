W tym roku już 18. Mikołajkowy Blok Reklamowy w Polsacie

Łukasz Szewczyk

• To już tradycja

• 6 grudnia o godzinie 18:45, Polsat wyemituje specjalny blok reklamowy, z którego całkowity dochód, obliczany na podstawie wyników oglądalności, zostanie przeznaczony na pomoc podopiecznym Fundacji Polsat.

Grudzień to niezwykły czas zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, w którym magia pomagania ma największą moc. Dlatego już od osiemnastu lat, 6 grudnia Telewizja Polsat i Biuro Reklamy Polsat Media organizują tę wyjątkową akcję - Mikołajkowy Blok Reklamowy, dzięki której każdy może pomóc chorym dzieciom - podopiecznym Fundacji Polsat. Ta edycja będzie również wyjątkowa, ponieważ dokładnie 25 lat temu - 6 grudnia 1996 roku Fundacja rozpoczęła swoją działalność.Od ćwierć wieku Fundacji Polsat przyświeca jeden cel - ratowanie zdrowia i życia dzieci. Tegoroczny Mikołajkowy Blok Reklamowy będzie promowany spotem, w którym historia widziana jest oczami dziecka. Zobaczymy w nim jak Święty Mikołaj i jego dwóch pomocników - renifery - zakradają się do dziecięcego szpitala, by zostawić prezenty małym pacjentom.W postać Świętego Mikołaja, podobnie jak rok temu, wcielił się Piotr Gąsowski. W kampanii zobaczymy również krótkie spoty, w których występują cenieni dziennikarze i znani artyści wspierający Fundację Polsat: Dorota Gawryluk, Jarosław Gugała, Michał Szpak, Sławomir, Wojciech Błach i Patryk Cebulski. W nagraniach wzięły udział również dzieci, w tym podopieczne Fundacji Polsat 12-letnia i 4-letnia Karolinka.- mówi Krystyna Aldridge-Holc, Prezes Fundacji Polsat.Nagrania spotów były realizowane w Centrum Chorób Rzadkich im. Fundacji Polsat w Centrum Zdrowia Dziecka, które Fundacja Polsat wybudowała w tym roku. Producentem spotów jest Krzysztof Hansz, reżyserem - Maciej Kozłowski, natomiast animacje do głównego spotu przygotowało Studio Produkcyjne Orka.- mówi Małgorzata Nawrocka, Przewodnicząca Rady Fundacji Polsat.Spoty zachęcające widzów do obejrzenia Mikołajkowego Bloku Reklamowego są emitowane na antenach Grupy Polsat Plus od 22 listopada. Akcja będzie dodatkowo komunikowana w Internecie, radiu MUZO.FM, na nośnikach DOOH oraz na profilach społecznościowych Grupy Polsat Plus i Fundacji Polsat, gdzie do wsparcia akcji zaangażowała się cała plejada gwiazd Polsatu, a także dziennikarze Polsat News i Polsat Sport.Fundacja Polsat jest pierwszą fundacją powołaną przez telewizję komercyjną, która już od blisko 25 lat pomaga dzieciom. Dofinansowuje ich leczenie i rehabilitację. Remontuje także oddziały dziecięce w całej Polsce, kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny, z którego korzystają dzieci przebywające w szpitalach. Każdego dnia, podopieczni Fundacji mogą liczyć na znacznie więcej niż tylko wsparcie finansowe. Pracownicy Fundacji spędzają wiele godzin na czytaniu listów oraz prowadzeniu rozmów z rodzicami chorych dzieci towarzysząc w ich codzienności.Do dziś Fundacja objęła swoją pomocą prawie 40 000 małych pacjentów i wsparła finansowo ponad 2 600 szpitali i ośrodków medycznych, a także szkoły, przedszkola i ośrodki pieczy zastępczej w całym kraju. W sumie na cele statutowe Fundacja przekazała dotąd prawie 265 milionów złotych.