Nagroda Woyciechowskiego 2021 dla Marcina Gutowskiego (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Zwycięzcą Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego 2021 został dziennikarz TVN24 - Marcin Gutowski.

• Honorowe wyróżnienia przyznano Piotrowi Jaconiowi (TVN24) oraz Jackowi Harłukiewiczowi ("Gazeta Wyborcza"), Konradowi Szczygłowi (Fundacja Reporterów) i Sebastianowi Klauzińskiemu (OKO.Press).

Celem Nagrody jest uhonorowanie dziennikarzy za odwagę w docieraniu do prawdy i odkrywanie tego, co wcześniej było ukryte lub niedopowiedziane. Tegoroczna uroczystość odbyła się w Centrum Praskim Koneser. Z uwagi na pandemię wzięli w niej udział wyłącznie nominowani, członkowie Kapituły i przedstawiciele organizatora. Laureatem 17. edycji tego prestiżowego konkursu dziennikarskiego został Marcin Gutowski nominowany za głośny reportaż pt. "Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza", opowiadający o przypadkach tuszowania skandali pedofilskich w Kościele i roli, jaką w tym procederze mógł odgrywać kard. Stanisław Dziwisz. Materiał ukazał się 9 listopada 2020 roku w programie "Czarno na białym" w telewizji TVN24.Kapituła wyróżniła również autorów cyklu artykułów o "układzie wrocławskim" - Jacka Harłukowicza, Konrada Szczygła i Sebastiana Klauzińskiego. Dziennikarskie śledztwo dotyczyło niejasnych relacji biznesowych agencji consultingowej R4S, założonej przez byłych polityków PiS - Adama Hofmana i Michała Wiórkiewicza - oraz byłego rzecznika prasowego komendanta głównego policji, Mariusza Sokołowskiego, ze spółkami skarbu państwa. Według dziennikarzy w zamian za załatwienie dostępu do polityków partii rządzącej firma miała zarobić na współpracy 1,2 mln zł. Artykuły można było przeczytać na łamach "Gazety Wyborczej" i OKO.Press.Drugie honorowe wyróżnienie trafiło do rąk Piotra Jaconia za bardzo osobisty reportaż pt. "Wszystko o moim dziecku", opowiadający o codziennym życiu osób transpłciowych i niebinarnych w Polsce. Materiał o akceptacji i miłości rodziców do dziecka w zderzeniu z tradycyjnymi normami, nietolerancją, niezrozumieniem i odrzuceniem. Reportaż Jaconia został wyemitowany 30 marca 2021 na antenie TVN24 w programie "Czarno na białym".Zwycięzca, oprócz honorowej statuetki, otrzymał nagrodę finansową w wysokości 50 tys. zł netto, w tym roku ufundowaną przez Radio ZET.Podczas gali została odczytana specjalna uchwała przyjęta jednogłośnie przez członków Kapituły Nagrody. Oto jej treść:-podpisy 22 członków Kapituły Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego 2021.Wśród dotychczasowych laureatów Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego znaleźli się: Alicja Kos i Wojciech Cieśla (2005); Tomasz Sekielski i Andrzej Morozowski (2006); Adam Wajrak (2007); Ewa Stankiewicz i Anna Ferens (2008); Ewa Ewart (2009); Paweł Reszka i Michał Majewski (2010); Andrzej Poczobut (2011); Wawrzyniec Smoczyński (2012); Mariusz Szczygieł (2013); Grzegorz Sroczyński (2014); Bianka Mikołajewska (2015); Małgorzata Zubik i Iwona Szpala (2016); Wojciech Bojanowski (2017); Bertold Kittel, Anna Sobolewska i Piotr Wacowski (2018); Marek i Tomasz Sekielscy (2019); Wojciech Czuchnowski i Judyta Watoła (2020). W 2010 roku przyznano również Nagrodę Specjalną Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego "Dziennikarz XX-lecia", która trafiła w ręce Jerzego Baczyńskiego - redaktora naczelnego tygodnika "Polityka", a w 2019 wręczono trzy równorzędne Nagrody Specjalne "Dziennikarz Dekady", które otrzymali: Bianka Mikołajewska, Adam Pieczyński oraz Paweł Reszka.