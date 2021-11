Ostatnia próba Bayernu i Borussii przed Der Klassiker. Weekend z Bundesligą w Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Za tydzień hit Bundesligi - "Der Klassiker", czyli mecz Borussia Dortmund - Bayern Monachium. W tym tygodniu obie drużyny czeka ostatnie przetarcie przed bezpośrednim spotkaniem.

Wicelider Bundesligi Borussia Dortmund traci do Bayernu Monachium tylko punkt. W ostatnim sprawdzianie przed elektryzującym Der Klassikerem możliwości Borussii przetestuje VfL Wolfsburg. Nie przegrał on trzech poprzednich ligowych meczów, ostatnio remisując 2:2 w Bielefeld z Arminią. We wtorek 0:2 przegrał za to na wyjeździe z Sevillą FC w Lidze Mistrzów.Z kolei Borussia przegrała w tym sezonie Bundesligi tylko trzy razy, ostatnio na początku listopada na wyjeździe z RB Lipsk. W tym tygodniu grała w Lidze Mistrzów, uległa na stadionie Sportingu Lizbona 1:3, tracąc szanse na wyjście z grupy. Która z ekip szybciej pozbiera się po porażkach w Europie? Jak wypadnie ostatni test wicelidera z Dortmundu przed Der Klassiker z Bayernem Monachium? Początek starcia w Wolfsburgu w sobotę o 15.30. Mecz można oglądać na żywo na platformie Viaplay, z komentarzem Szymona Ratajczaka i Radosława Gilewicza. Ekspertem w studiu będzie Łukasz Piszczek. Były gracz Borussii oceni formę obu drużyn na tydzień przed ich starciem. A 4 grudnia będzie w studiu Viaplay na stadionie Borussii.Tymczasem Bayern Monachium w sobotę o 18.30 gra u siebie z przedostatnią Arminią Bielefeld (transmisja w Viaplay z komentarzem Rafała Wolskiego i Michała Zachodnego). Po wtorkowej wygranej w Kijowie z Dynamem, również w lidze każdy inny wynik niż pewne zwycięstwo mistrzów Niemiec byłby sensacją. Jedną z bramek w Kijowie zdobył Robert Lewandowski. Czy z Arminią strzeli kolejne gole? Czy osłabiony brakiem dwóch zakażonych koronawirusem zawodników Joshuy Kimmicha i Erika Maxima Choupo-Motinga wygra najmniejszym nakładem sił, oszczędzając energię na starcie z Borussią Dortmund?Polskich kibiców zainteresować może też spotkanie Herthy Berlin z FC Augsburg (sobota 15.30, komentują Mateusz Borek i Marcin Borzęcki). Krzysztof Piątek i spółka grają przecież z zespołem Rafała Gikiewicza i Roberta Gumnego. Augsburg ostatnio sprawił sensację, pokonując u siebie 2:1 Bayern Monachium i uciekł ze strefy spadkowej na 15. miejsce. Hertha jest 14., ma na koncie o punkt więcej. Zespół Krzysztofa Piątka poległ 0:2 w wyjazdowych derbach z Unionem. Nastroje w obu szatniach są więc skrajnie różne. Boisko zweryfikuje, czy po ograniu mistrzów kraju, FC Augsburg stać także na zdobycie Berlina.Plan transmisji 13 kolejki Bundesligi w Viaplay:Piątek (26 listopada):• 20.30komentują Rafał Kędzior i Radosław GilewiczSobota (27 listopada):• 15.30komentują Mateusz Borek i Marcin Borzęcki• 15.30komentuje Kamil Kania• 15.30komentują Mariusz Hawryszczuk i Tomasz Urban• 15.30komentują Szymon Ratajczak i Radosław Gilewicz• 15.30komentuje Dawid Król• 18.30komentują Rafał Wolski i Michał ZachodnyNiedziela (28 listopada):• 15.30komentują Piotr Domagała i Tomasz Urban• 17.30komentują Mateusz Borek i Marcin Borzęcki