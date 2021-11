Duda - Wojtaszek o szachowy Superpuchar Polski w Polsacie Sport

Łukasz Szewczyk

• To będzie wyjątkowe wydarzenie zarówno dla fanów szachów, jak i telewizji.

• W sobotę (27 listopada) Polsat Sport pokaże na żywo transmisję z meczu o Superpuchar Polski z udziałem dwóch arcymistrzów: Jana-Krzysztofa Dudy i Radosława Wojtaszka.

Sobotnia transmisja meczu Duda - Wojtaszek rozpocznie się w sobotę (27 listopada 2021 roku) o godzinie 9:30 w Polsacie Sport. Mecz oglądać będzie można także w serwisie internetowym Polsat Box Go. Będzie to piąta edycja Superpucharu Polski w szachach. Dotychczas wydarzenie miało jednak charakter drużynowy, ale w sobotę 27 listopada po raz pierwszy naprzeciw siebie siądzie dwóch najlepszych zawodników w naszym kraju. Jan-Krzysztof Duda oraz Radosław Wojtaszek to odpowiednio 14. i 38. szachista światowego rankingu, a starcie takich arcymistrzów wymaga odpowiedniej oprawy. Dlatego mecz Duda - Wojtaszek odbędzie się w bydgoskiej filharmonii pomorskiej na oczach widzów, którzy zakupili bilety. Zawodnicy rozegrają dwie sesje szachów szybkich i błyskawicznych, a w przypadku remisu odbędzie się dodatkowa gra, tak zwany armagedon. Oprócz Superpucharu Polski, zawodnicy powalczą o pokaźne nagrody pieniężne. Zwycięzca otrzyma dwanaście, a przegrany osiem tysięcy złotych. Arbitrem spotkania będzie Andrzej Filipowicz, który sędziował pojedynki o mistrzostwo świata pomiędzy Garrim Kasparowem oraz Władimirem Kramnikiem w 2000 roku, a także Magnusem Carlsenem i Viswanathanem Anandem w roku 2014.Ideą organizatorów jest to, aby mecze o Superpuchar Polski odbywały się co roku i to przewiduje regulamin wydarzenia zatwierdzony przez Polski Związek Szachowy. Tegoroczna edycja ma na celu, oprócz rywalizacji sportowej, także dalszą popularyzację królewskiej gry w naszym kraju. W ostatnich miesiącach szachy szturmują polskie domy i Polacy coraz chętniej sięgają po tę grę zarówno jako formę relaksu, jak i sposób na rozwinięcie intelektu.