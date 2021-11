Szlagier w LaLiga, hity w Serie A - piłkarski weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W ostatni weekend listopada widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć szlagierowy mecz ligi hiszpańskiej pomiędzy prowadzącym w tabeli Realem Madryt a trzecią Sevillą FC.

• Ciekawie będzie też we Włoszech, gdzie lider, SSC Napoli, zmierzy się z groźnym S.S. Lazio, a goniący ścisłą czołówkę Juventus FC podejmie skuteczną Atalantę Bergamo.

Real Madryt powrócił na fotel lidera LaLiga Santander, ale jego przewaga nad grupą pościgową jest minimalna. W najbliższy weekend rywalem Królewskich będzie Sevilla FC, która zajmuje trzecie miejsce w tabeli i ma do nich tylko dwa punkty straty. Na Estadio Santiago Bernabéu gospodarze, którzy strzelili w tym sezonie aż 32 gole, zmierzą się z najszczelniejszą defensywą w hiszpańskiej ekstraklasie. Sevillistas stracili w obecnych rozgrywkach zaledwie dziewięć bramek, z czego tylko trzy w spotkaniach wyjazdowych. To oznacza, że Karim Benzema, Vinícius Júnior i spółka staną przed nie lada wyzwaniem. Dodatkowym smaczkiem tej konfrontacji będzie trenerski pojedynek Carlo Ancelottiego po stronie Realu z Julenem Lopeteguim w szeregach gości. Ten pierwszy spróbuje przedłużyć passę trzech wygranych meczów z ekipą z Sewilli, a drugi postara się o pierwszy triumf nad Realem w roli trenera. To dla niego szczególnie ważne po tym, jak w 2018 roku rozstał się z klubem z Madrytu w burzliwych okolicznościach.Sporych emocji można spodziewać się także na Estadio Cornellà-El Prat, gdzie nieprzewidywalny RCD Espanyol podejmie wicelidera, Real Sociedad. Gospodarze w ostatnich pięciu występach przed własną publicznością odnieśli aż cztery zwycięstwa i raz zremisowali, a jednym z zespołów, który pokonali, był Real Madryt. Tym razem czeka ich bardzo trudne zadanie, ponieważ ekipa z Kraju Basków pozostaje niepokonana w lidze od ponad trzech miesięcy. W drużynie Espanyolu wiele będzie zależało od Raúla de Tomása, który od początku września strzelił aż siedem goli i zanotował dwie asysty.Hitem czternastej kolejki Serie A będzie starcie prowadzącego w tabeli SSC Napoli z szóstym S.S. Lazio. Zespół z Neapolu chce jak najszybciej powrócić na zwycięską ścieżkę po tym, jak w ubiegły weekend doznał pierwszej porażki w obecnym sezonie. Tylko wygrana zagwarantuje mu utrzymanie pozycji lidera rozgrywek. Kibice Azzurrich liczą przede wszystkim na Lorenzo Insigne, Driesa Mertensa i Piotra Zielińskiego, którzy w ostatnim czasie mają największy wpływ na ofensywne poczynania swojej drużyny. W tym spotkaniu na wyżyny swoich możliwości będzie musiała wspiąć się także obrona gospodarzy, bo po stronie rzymian wystąpi Ciro Immobile, najlepszy strzelec bieżącej kampanii ligi włoskiej.W innej ciekawie zapowiadającej się konfrontacji Juventus FC zmierzy się z Atalantą Bergamo. Dla piłkarzy Starej Damy to kolejny mocny przeciwnik, z którym muszą się uporać, by na nowo włączyć się do walki o Scudetto. W listopadzie pokonali już ACF Fiorentinę i S.S. Lazio, ale to wciąż za mało, by znaleźć się na czołowych miejscach w lidze. Na Allianz Stadium przed poważnym wyzwaniem stanie Wojciech Szczęsny, który spróbuje powstrzymać Duvána Zapatę i Mario Pašalicia. Ten duet w listopadzie zdobył łącznie aż pięć bramek i zaliczył dwie asysty. Czy polski golkiper zachowa czyste konto w drugim ligowym meczu z rzędu?AS Saint-Étienne i Paris Saint-Germain to jedne najbardziej utytułowanych klubów we Francji, dlatego ich mecze należą do głównych wydarzeń każdego sezonu Ligue 1 Uber Eats. Faworytem najbliższego starcia będzie PSG, które wyraźnie dominuje w bieżących rozgrywkach. Na Stade Geoffroy-Guichard o punkty nie będzie jednak łatwo, bo ekipa Zielonych, choć broni się przed spadkiem, to w ostatnich czterech spotkaniach zdobyła w sumie aż osiem "oczek" i jest coraz bliżej bezpiecznego miejsca w tabeli. Kibice liczą na równie duże emocje, jak w poprzedniej, kwietniowej konfrontacji tych zespołów, kiedy mecz trzymał w napięciu do samego końca, a o zwycięstwie paryżan 3:2 zadecydował gol strzelony w doliczonym czasie gry.W ten weekend widzowie ELEVEN SPORTS zobaczą w akcji także piłkarzy innego utytułowanego francuskiego klubu - Olympique Marsylia. W starciu z beniaminkiem, ESTAC Troyes, ekipa OM musi wygrać, by utrzymać silną pozycję w walce o awans do europejskich pucharów. To może być przełomowy występ dla snajpera marsylczyków Arkadiusza Milika, który nadrobił już wszystkie zaległości treningowe i zdaniem trenera Jorge Sampaoliego powinien zaprezentować pełnię swoich możliwości.Po 11. kolejkach ligi portugalskiej FC Porto jest liderem rozgrywek i nie ma na koncie ani jednej porażki. Smoki są szczególnie groźne na własnym stadionie, gdzie pozostają niepokonane od ponad 13 miesięcy. W ten weekend gospodarze zostaną poddani poważnej próbie, bo ich rywalem będzie walcząca o awans do europejskich pucharów Vitória SC. Szczególnie zmotywowany do tego spotkania podejdzie najlepszy snajper Porto, Luis Díaz, który będzie bacznie obserwowany przez wielu skautów. Młody Kolumbijczyk w bieżącej kampanii zdobył dotychczas 11 bramek i już w styczniu ma trafić do jednego z czołowych europejskich klubów. Czy wspólnie z kolegami przechytrzy drużynę z Guimarães, która przegrała tylko jeden z ostatnich siedmiu ligowych meczów?Plan transmisji:Piątek (26 listopada):• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 20:55 Championship:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz ZielińskiSobota (27 listopada):• 13:25 Championship:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Mikołaj Kruk• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Filip Kapica• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 17:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapicastudio: Mateusz Majak, Mateusz Janiak, Piotr Czachowski• 18:10 LaLiga Smartbank:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Gazda, Daniel Sobis• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Sebastian Chabiniak• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mikołaj Kruk, Mateusz Janiak, Piotr Czachowski• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski• 21:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Pawłowski, Michał Świrkula• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukNiedziela (28 listopada):• 12:25 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Zieliński• 12:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Dominik Guziak, Mateusz Majak• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Pawłowski, Michał Świerżyński• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 14:30)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapicastudio: Mikołaj Kruk, Antoni Partum• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Tomasz Zieliński, Piotr Czachowski• 14:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Michał Świrkula• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Marcin Gazda• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Kuba Ostrowski• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 17:00)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 18:55 Liga Portugal:(Eleven Sportd 4)komentarz: Marcin Gazda, Michał Świerżyński• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:s (Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski• 20:55 LaLiga Santander:C (Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Piotr Urban, Daniel Sobis• 21:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 23:15- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz Majak