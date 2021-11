Derby Poznania i szlagier ligi angielskie - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Lech czy Warta?

• Chelsea czy United?

• Kto będzie górą w tych prestiżowych starciach?

Mecz Lecha z Wartą jest wyjątkowym wydarzeniem w ligowym kalendarzu. Spotykają się bowiem drużyny z jednego miasta, które darzą się ogromnym szacunkiem, a na trybunach panuje rodzinna atmosfera. Inaczej będzie jednak na boisku. Lech chce utrzymać pierwsze miejsce w tabeli, a Warta jak najszybciej opuścić strefę spadkową. W ostatnim pojedynku między tymi drużynami decydujący gol padł w ostatniej minucie spotkania. Jak będzie teraz? O tym przekonamy się już w niedzielę w Canal+ Sport. Spotkanie poznańskich drużyn skomentują Robert Skrzyński i Maciej Murawski.Legia Warszawa od początku sezonu regularnie zawodzi swoich kibiców, bijąc przy tym niechlubne rekordy Ekstraklasy. W poprzedniej kolejce piłkarze Marka Gołębiewskiego wyrównali swoją serię porażek w najwyższej klasie rozgrywkowej. W niedzielę legioniści będą mieli szansę na przełamanie złej passy w meczu przeciwko Jagiellonii. Zadanie będzie o tyle trudne, że piłkarze Ireneusza Mamrota w przeszłości wielokrotnie pokazywali, że są w stanie wywieźć z Warszawy trzy punkty. Niedzielne spotkanie skomentują je Adam Marchliński i Michał Żewłakow.Przegrana 1:4 z Watfordem spowodowała trzęsienie ziemi w Manchesterze United. Pierwszym trenerem "Czerwonych Diabłów" nie jest już Ole Gunnar Solskjaer, a jego obowiązki tymczasowo przejął Michael Carrick. Były reprezentant Anglii nie jest faworytem do objęcia posady pierwszego trenera na stałe, ale jego notowania mogłyby istotnie wzrosnąć, jeżeli wygrałby mecz na Stamford Bridge. Zadanie będzie o tyle trudne, że Chelsea to aktualnie główny faworyt do mistrzowskiego tytułu i lider Premier League.. Rok 2021 był bardzo dobry dla polskiego tenisa. Oprócz sukcesów Igi Świątek, z dobrej strony zaprezentował się również Hubert Hurkacz. Polak zakończył sezon na dziewiątym miejscu w rankingu ATP oraz pierwszy raz w karierze wystąpił w turnieju ATP Finals. Po sezonie wrocławianin podsumował najważniejsze wydarzenia tego roku wraz z Michałem Kołodziejczykiem. Premiera godzinnej rozmowy w niedzielę, 28 listopada.Plan transmisji: Premier League:Piątek (26 listopada):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Michał Mitrut, Grzegorz Mielcarski• 20:00 - 23:00(Canal+ Sport)prowadzący: Cezary Olbrycht, gość: Michał Żewłakow• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Radosław Majdan• 20:25l (nSport+)prowadzący: Łukasz Benz• 20:55 Ligue 1:(nSport+)komentarz: Krzysztof Marciniak, Michał Bojanowski• 20:55 LaLiga Smartbank: Mirandes - Oviedo (Canal+ Online)• 21:30 NBA:(Canal+ Sport)komentarz: Michał Łopaciński, Dominik Tomczyk• 23:00 The Legends: Shay Given (Canal+ Sport)prowadzący: Tomasz ĆwiąkałaSobota (27 listopada):• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński, Wojciech Jagoda• 13:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Andrzej Twarowski, Michał Gutka• 13:55 LaLiga:(nSport+)komentarz: Cezary Olbryct, Tomasz Lipiński• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Michał Mitrut, Grzegorz Mielcarski• 15:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Adrian Olek, Jarosław Koliński• 15:55 Premier League:(Canal+ Premium)komentarz: Przemysław Pełka, Rafał Nahorny• 15:55 Premier League:(Canal+ Family)komentarz: Piotr Glamowski, Grzegorz Kaczmarczyk• 16:10 LaLiga:(nSport+)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Leszek Orłowski• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Maciej Murawski• 18:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Marcin Rosłoń, Rafał Nahorny• 18:25 LaLiga Smartbank:(nSport+)komentarz: Jakub Polkowski, Jakub Kręcidło• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Laboga, Marcin Baszczyński• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Adam Marchliński, Tomasz Ćwiąkała• 22:00(Canal+ Sport)prowadzący: Michał Wodziński; goście: Andrzej Juskowiak, Marek Jóźwiak• 00:00 NBA:(Canal+ Sport)komentarz: Bartek Tomczak, Wojciech MichałowiczNiedziela (28 listopada)• 10:00(Canal+ Sport)prowadząca: Daria Kabała-Malarz• 11:00(Canal+ Sport)rozmowa Michała Kołodziejczyka z Hubertem Hurkaczem• 11:55 Futsal Ekstraklasa:(nSport+)komentarz: Edward Durda, Michał Kornacki• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adrian Olek, Wojciech Jagoda• 12:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Filip Surma, Michał Bojanowski• 13:55 LaLiga Smartbank: Leganes - Las Palmas (Canal+ Online)• 14:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Tomasz Wieszczycki• 14:55 Premier League:(Canal+ Premium)komentarz: Przemysław Pełka, Rafał Nahorny• 14:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Marcin Rosłoń, Kamil Kosowski• 14:55 Premier League:(Canal+ Now)komentarz: Piotr Glamowski, Michał Gutka• 14:55 Ligue 1: AS Monaco - RC Strasbourg (Canal+ Online)• 14:55 Premier League:(Canal+ Online)• 16:55 Ligue 1:(nSport+)komentarz: Tomasz Smokowski, Paweł Grabowski• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)komentarz: Adam Marchliński, Michał Żewłakow• 17:25 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Andrzej Twarowski, Przemysław Rudzki• 18:25 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Laboga, Tomasz Ćwiąkała• 19:30(Canal+ Premium)prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 20:40 Ligue 1:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński, Marek Jóźwiak• 21:00(Canal+ Premium)prowadzący: Bartosz Ignacik• 21:30(Canal+ Sport 3)prowadzący: Bartosz IgnacikPoniedziałek (29 listopada):• 19:00(Canal+ Sport)prowadzący: Łukasz Wiśniowski, Tomasz Ćwiąkała• 20:00(Canal+ Sport)prowadzący: Filip Surma; gość: Radosław Majdan• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Adam Marchliński, Leszek Orłowski• 21:00(Canal+ Sport)prowadzący: Andrzej Twarowskigoście: Przemysław Rudzki, Przemysław Pełka, Kamil Kosowski• 21:30 NBA:(Canal+ Sport 2)komentarz: Wojciech Michałowicz, Kamil Chanas