"Obcy pasażer", "Świąteczny szok" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Obcy pasażer", "Świąteczny szok", "Kosmiczny chłopiec", Przewrotny umysł"

W piątekkontynuuje emisję nowej seriiHistoria druga to(26 listopada). Pochodząca ze Śląska nauczycielka Kasia (Hanna Konarowska-Nowińska) umawia się z Rafałem (Filip Pławiak), którego poznała na Planecie Singli. Dziewczyna czuje, że to jej bratnia dusza. Będąc świadkową na tradycyjnym góralskim weselu swojego brata (Stanisław Linowski), przeżywa szok, kiedy na miejscu spotyka mężczyznę, z którym wcześniej spędziła pełną emocji noc.W sobotę(26 listopada). Oficer Maude Garrett (Chloë Grace Moretz), jest przydzielona do specjalnej misji eskortowania tajnej paczki przewożonej na pokładzie samolotu B-17. Załoga i piloci statku od początku nie są miło nastawieni do nowej towarzyski podróży, notorycznie naśmiewając się z niej, jako kobiety. Z czasem jednak zmienią zdanie, gdy zobaczą młodą i waleczną panią pilot w brawurowej akcji, w czasie walki z przerażającymi demonami.Filmowy weekendrozpocznie(27 listopada). Jedenastoletni Jim jest utalentowanym chłopcem, który pasjonuje się kosmosem i nauką. Po przeprowadzce z tatą do nowego miasta, chłopak musi wziąć udział w konkursie młodych naukowców ze swoją nową koleżanką z klasy, wrażliwą i wycofaną Emmą. Mimo jej początkowej niechęci, Jim przekonuje ją, by potajemnie zbudowali prawdziwy balon powietrzny. Inspiracją dla tego projektu jest ojciec chłopaka, astrofizyk Graham, który wkrótce ma wyruszyć na misję kosmiczną.Niedzielną Megapremierą będzie(28 listopada). Abby (Kristen Stewart) żyje w związku z Harper (Mackenzie Davis). Zakochana w swojej partnerce dziewczyna podejmuje decyzję, by się jej oświadczyć. Postanawia, że zrobi to podczas bożonarodzeniowej kolacji u rodziców swojej ukochanej. Na miejscu jednak sprawy się komplikują. Abby orientuje się, że Harper utrzymuje ich związek w tajemnicy przed krewnymi. Rozgoryczona dziewczyna zaczyna kwestionować łączącą je relację.Z kolei premierowy weekend na antenachrozpocznie(26 listopada, Cinemax). Seattle w niedalekiej przyszłości, w samym środku globalnej epidemii. Ludzie zaczynają cierpieć na ciężką i gwałtowną przypadłość przypominającą chorobę Alzheimera, która sprawia, że ich pamięć i wspomnienia zanikają. Pewna para nowożeńców - Jude Williams (Jack O'Connell) i Emma Ryerson (Olivia Cooke) - staje w obliczu tej ponurej choroby zwanej NIA. Rzeczywistość przeplata się z wspomnienia początków ich relacji i chwilami rozkwitu ich związku. W miarę jak choroba coraz bardziej rozprzestrzenia się w społeczeństwie, a granice między przeszłością a teraźniejszością zacierają się, bohaterom coraz trudniej jest odgadnąć, co jest prawdą, a co fałszem.W sobotę(27 listopada, Cinemax 2). Po pewnym niepowodzeniu Aliki i jej mąż Petros zabierają swojego syna Panagiotisa do prowincjonalnego nadmorskiego miasteczka w poszukiwaniu schronienia. Pracując dorywczo, para próbuje uporządkować swoje życie z nadzieją, że uda im się wrócić do rodzinnych Aten. Kiedy Aliki zaczyna zdawać sobie sprawę, że ich plan nie działa - albo, co gorsza, może nawet nie istnieć - dystans między nią a Petrosem zaczyna się zwiększać.W niedzielę(28 listopada, Cinemax). Adam (Charlie Plummer) zdaje się być typowym nastolatkiem - buzują w nim hormony i marzy o zostaniu szefem kuchni. W połowie roku szkolnego, po incydencie na lekcji chemii, zostaje wyrzucony ze szkoły. Co więcej, zostaje u niego zdiagnozowana choroba psychiczna. Ostatecznie chłopak zostaje wysłany do katolickiej szkoły, aby dokończyć semestr. Próbuje jakoś przetrwać w nowym miejscu, utrzymując swoją chorobę w tajemnicy. Kiedy jednak spotyka szczerą i niezwykle inteligentną Mayę (Taylor Russell), natychmiast wchodzi z nią w głęboką relację.Kolejną propozycją jest(28 listopada, Cinemax 2). Paryż, rok 1993. siedemnastoletnia Selma (Zoé Adjani) mieszka w burżuazyjnym, świeckim domu berberyjskim. Kiedy spotyka Juliena, który bardzo ją pociąga, po raz pierwszy uświadamia sobie, że jej patriarchalną rodziną rządzą surowe zasady. Gdy islamiści przejmują kontrolę w kraju jej pochodzenia, a jej rodzina rozpada się, Selma odkrywa siłę własnych pragnień. Musi stawiać opór i walczyć. Zainspirowana starożytną opowieścią o sile własnego ludu, zaczyna stawać się wolną kobietą. Dramat pokazujący dorastanie młodej dziewczyny i jej próbę wyrwania się z więzów patriarchatu.