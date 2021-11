"Godzilla vs. Kong", "Monster Hunter", "Mortal Kombat", seriale - grudzień w HBO i Cinemax

Łukasz Szewczyk

• "Godzilla vs. Kong", "Wymarzony koń", "Monster Hunter", "Mortal Kombat" - to główne premiery filmowe miesiąca telewizyjnego HBO

• Wśród serialowych premier m.in. "Doom Patrol III", "Barbershop IV", "Czas", "Sport równych szans", "Na wodach północy"

"Monster Hunter" / Fot. materiały prasowe

W ramach niedzielnego pasma premierowego HBO zaplanowało następujące premiery:(5 grudnia) - widowiskowe starcie dwóch mitycznych gigantów, którzy stają ze sobą do zaciekłej walki. Jej wynik może postawić dalszy los świata pod znakiem zapytania(12 grudnia) - oparta na faktach historia konia wyścigowego i jego trenerki, którzy niespodziewanie osiągają sukces. Toni Collette oraz Damian Lewis w rolach głównych(19 grudnia) - kapitan Artemis i jej zespół elitarnych żołnierzy przechodzą przez portal do innego wymiaru, gdzie stają przed nieznanym zagrożeniem. Milla Jovovich w głównej roli(26 grudnia) - zawodnik MMA, Cole Young, nic nie wie o swoim pochodzeniu, ani o tym dlaczego ściga go Sub-Zero, wyborowy wojownik cesarza Shang Tsunga. Cole trenuje z największymi mistrzami, przygotowując się do walki z wrogami z ZaświatówZ okazji świąt kanał HBO przygotował kilka specjalnych propozycji. Pierwsza to komediodramat(23 grudnia) - Maggie jest samotną matką i ma sama spędzić święta, ale nieoczekiwanie w jej życiu pojawia się Lucas, który wprowadza się do jej domu. W okresie świąt ich przyjaźń staje się wsparciem dla nich obojga, a coraz bliższa więź szybko przerodzi się w miłość. W Wigilię komedia romantyczna(24 grudnia) - projektantka biżuterii znajduje zgubioną przez kogoś szczęśliwą bransoletkę i prosi dziennikarza śledczego, żeby odnalazł jej właściciela i zwrócił mu ją w Wigilię. Następnie(25 grudnia) - Gwen niedawno straciła babcię i z trudem radzi sobie z prowadzeniem rodzinnej piekarni. Niechętnie zgadza się współpracować ze słynnym kucharzem podczas realizacji specjalnego, świątecznego odcinka jego programu. Kolejna propozycja to(26 grudnia) - kartografka otrzymuje nowe zlecenie. Ma zaprojektować świąteczną mapę skarbów Bieguna Północnego i postanawia skonsultować się z odkrywcą, który przemierzył mroźną Arktykę. Natomiast w HBO3(25 grudnia) - komik i aktor Ricky Velez wychodzi na scenę w Brooklynie, aby nagrać tam swój pierwszy program specjalny, który jest popisem jego kabaretowego talentu.Z kolei w Sylwestra(31 grudnia) - solowy występ Nicka Cave'a zarejestrowany w czerwcu 2020 roku w legendarnej londyńskiej sali koncertowej. W Nowy Rok po północy tradycyjnie filmowa "Noworoczne niespodzianka 2022".Pozostałe propozycje filmowe:(4 grudnia) - kiedy Audra wyznaje mężowi, że kiedyś poszła do łóżka ze swoją współlokatorką z czasów studenckich, w ich życiu dochodzi do nieoczekiwanego i pełnego emocji zwrotu akcji;(11 grudnia) - znany scenarzysta komediowy poznaje młodą wokalistkę z Nowego Jorku, z którą niemal od razu się zaprzyjaźnia. Pomimo różnic pokoleniowych rodzi się między nimi więź, co na nowo definiuje ich koncepcję miłości i zaufania;(16 grudnia) - dramat analizujący relacją łączącą syna i ojca oraz ich drogę do zrozumienia i wybaczenia;(17 grudnia) - po ciężkim pojedynku jujitsu legendarny zawodnik Mickey Kelley zostaje pokonany przez wielką gwiazdę Blaine'a. Kilka lat później zostaje opublikowane nagranie, które dowodzi, że zwycięzca grał nieczysto i sportowy świat żąda rewanżu;(18 grudnia) - Michelle Pfeiffer jako była członkini manhattańskiej socjety, która wyprzedaje resztki swojego majątku, by przenieść się z zagubionym życiowo synem do Paryża;(18 grudnia) - podczas zimowego wyjazdu w Alpy pewne małżeństwo niemal ginie pod lawiną. Niedługo potem oboje zaczynają dokonywać życiowego rozrachunku i zastanawiać się, co faktycznie do siebie czują;(31 grudnia) - prawdziwa historia Mighty Mites, drużyny futbolowej z sierocińca w FortWorth, której trenerem był Rusty Russell. W czasach Wielkiego Kryzysu zespół zdobył stanowe mistrzostwo Teksasu.Nie zabraknie także dokumentalnych premier:(2 grudnia) - Gordon Parks był jednym z najbardziej awangardowych amerykańskich artystów, którego prace pokazywały w nowym świetle życie czarnoskórych obywateli USA. Dokument HBO analizuje siłę obrazów i ich wpływ na walkę o równość rasową, ekonomiczną i społeczną;(9 grudnia) - dokument koncentrujący się na miłości, przesiedleniu i rozpadających się więziach rodzinnych. Członkowie syryjskich rodzin, które odczuwają na co dzień skutki trwającej wojny, znaleźli schronienie w różnych krajach, ale ma to ogromny wpływ na ich relacje ;(16 grudnia) - film dokumentalny HBO, który jest kroniką ponad 36 lat życia Roba, Friddiego i Delirisa. Mężczyźni regularnie trafiają z ulic miasta do zakładów karnych w Newark w stanie New Jersey;(23 grudnia) - film dokumentalny HBO w reżyserii Andy'ego Ostroy'a, męża zmarłej Adrienne Shelly, jest hołdem złożonym życiu i dorobkowi aktorki, reżyserki i scenarzystki, żony i matki oraz bardzo osobistą kroniką przeżywanej żałoby;(28 grudnia) - dokument o produkcji, której pomysłodawczynią i odtwórczynią głównej roli jest Issa Rae, czyli boleśnie prawdziwym i przezabawnym serialu komediowym "Niepewne".Serialowe premiery miesiąca w HBO:(od 3 grudnia w HBO) - Patrick Sumner chce uciec przed swoją przeszłością i wyrusza w niebezpieczną podróż do Arktyki, podczas której jego ścieżki skrzyżują się z brutalnym harpunnikiem(od 7 grudnia w HBO) - trzeci sezon czerpiącego garściami z komiksów serialu przedstawiającego perypetie nietypowej grupy superbohaterów - Doom Patrol(od 13 grudnia w HBO) - więzień, którego trawi poczucie winy i oficer stojący przed niemożliwym wyborem. Historia o karze i zasadach z Seanem Beanem i Stephenem Grahamem w rolach głównych(od 15 grudnia w HBO3) - we współpracy z LeBronem Jamesem oraz Maverickiem Carterem HBO prezentuje szczere rozmowy ze sławami ze świata sportu i rozrywki w kameralnej atmosferze barbershopu(od 30 grudnia w HBO) - serial dokumentalny analizujący, w jaki sposób warta miliardy branża sportowa przez lata nie doceniała swoich najcenniejszych przedstawicieli, upolityczniała inicjatywy młodzieżowe i tłumiła głosy sportowców - zwłaszcza czarnoskórych.W grudniu 2021 rokuzaprezentuje następujące premiery filmowe: "Brzmienie ciszy" (5 grudnia), "Marzenia o Ameryce" (6 grudnia), "Złe baśnie" (11 grudnia), "Detektyw małolat" (12 grudni), "Dlaczego nie płaczesz?" (13 grudnia), "Noc bestii" (18 grudnia), "Droga powrotna" (19 grudnia), "Zerwaliśmy" (20 grudnia), "Żółta róża" (25 grudnia), "Umowa na zawsze" (26 grudnia), "Przygoda po włosku" (27 grudnia), "Przejęcie sygnału" (31 grudnia).Z koleipokaże takie premiery jak: "Asia" (4 grudnia), "Krawiec" (5 grudnia), "Adoracja" (11 grudnia), "Pod tym samym niebem" (12 grudnia), "Karnawał" (18 grudnia), "Czerwona ziemia" (19 grudnia), "Dziecko" (25 grudnia), "W co grają ludzie" (26 grudnia), "