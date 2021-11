Radio Złote Przeboje łączy ludzi na święta i rozdaje choinki

Łukasz Szewczyk

• Rusza coroczna akcja świąteczna Radia Złote Przeboje - również i w tym roku "Radio Złote Przeboje łączy ludzi na święta"

• Aż do Bożego Narodzenia słuchacze stacji będą mogli sprawić niespodziankę swoim bliskim, przekazując na antenie życzenia świąteczne oraz zamawiając dla wskazanej osoby choinkę

Już w najbliższy poniedziałek (29 listopada 2021 roku) pierwsi uczestnicy wezmą udział w zabawie "Radio Złote Przeboje łączy ludzi na święta".W ramach akcji do 23 grudnia 2021 roku dwa razy dziennie słuchacze rozgłośni będą mogli na antenie złożyć życzenia komuś, z kim w te święta się nie zobaczą oraz podarować tej osobie bożonarodzeniowe drzewko. Jak co roku Radio Złote Przeboje zadba też o to, by każda choinka została dostarczona pod same drzwi, a nawet do dużego pokoju. Do akcji można się zgłaszać na stronie zloteprzeboje.pl.Specjalna świąteczna akcja Radia Złote Przeboje będzie promowana w kampanii internetowej (YouTube, WP.pl, Onet.pl, Gazeta.pl), a także na antenie stacji, na jej stronie internetowej zloteprzeboje.pl oraz na Facebooku.