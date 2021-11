Radio Nowy Świat wydało pierwszą płytę

Łukasz Szewczyk

Pierwsza płyta RNŚ to 11 utworów, z których 5 powstało w Radiu, a 4 z nich nie można znaleźć na żadnym innym krążku. Wszystkie zebrane i zaaranżowane tak, by oddać niepowtarzalną atmosferę Radia Nowy Świat.- mówi Bartek Winczewski, szef muzyczny Radia Nowy Świat, odpowiedzialny za dobór utworów na płycie.Radio Nowy Świat od początku otrzymało niesamowite wsparcie od swoich Patronów i Słuchaczy. Ogromne serce, mnóstwo dobrej energii, ciepłych słów. Ta energia i to dobro teraz, dzięki płycie Radia Nowy Świat trafiają do tych, którzy go potrzebują.Cały dochód ze sprzedaży płyty zostanie przekazany na ważny cel - stypendia dla uzdolnionych dzieci uchodźców, pozostających pod opieką Fundacji Ocalenie. Będą to stypendia naukowe lub socjalne w kwocie 500 zł/miesiąc na okres 10 miesięcy. To pomoc, która pozwoli dzieciom rozwijać się bez obaw o fundusze.- mówi Magda Jethon, redaktor naczelna Radia Nowy Świat.Oczywiście, jak podkreślają twórcy Radia Nowy Świat, przy podejmowaniu decyzji o tegorocznych działaniach charytatywnych nie bez znaczenia była obecna trudna sytuacja na granicy polsko-białoruskiej.- mówi Adriana Bąkowska, reporterka RNŚ, która jest blisko spraw uchodźców żyjących w Polsce.Dlatego im więcej płyt Radia Nowy Świat znajdzie nabywców, tym więcej dzieci będzie mogło otrzymać stypendium.