Nowa seria "Wszechświat" z Brianem Coxem w BBC Earth

Łukasz Szewczyk

• W grudniu na antenie BBC Earth nowa seria z udziałem prof. Briana Coxa - "Wszechświat"

• Jest to kontynuacja wielokrotnie nagradzanej serii "Planety"

Każdej nocy, ponad naszymi głowami, rozgrywa się epicki spektakl. Bierze w nim udział plejada niezwykłych postaci, a każda ma do opowiedzenia swą własną, niepowtarzalną historię. Zbłąkane planety, skamieniałe gwiazdy, czarne dziury o wadze większej niż milion Słońc - wszystkie one zostały wplątane w wyjątkowe przedstawienie, dla którego sceną jest kosmos. Ogromny postęp, jaki dokonał się w naszym pojmowaniu Wszechświata oznacza, że po raz pierwszy możemy zabrać Was w miejsca, o których istnieniu jeszcze dziesięć lat temu nawet nie mieliśmy pojęcia i przedstawić ich historię.W tej nowej serii odkrywamy najbardziej zagadkowe postacie Wszechświata ukazując, jak ich losy splatają się z naszymi.W pięciu odcinkach "Wszechświata" profesor Brian Cox przemierza bezmiar przestrzeni i czasu, odkrywając przed nami spektakularne momenty prawdziwego dramatu, który na zawsze odmienił oblicze kosmosu. Będziemy obserwować narodziny gwiazdy, doświadczymy potęgi czarnej dziury pochłaniającej całą planetę, a także staniemy się świadkami chaosu, jaki powstaje, gdy inna galaktyka zderza się z naszą Drogą Mleczną. Aby ujrzeć narodziny czasu i przestrzeni cofniemy się do okresu przed Wielkim Wybuchem, czasu, kiedy nie istniało jeszcze "wczoraj".Korzystając z ogromnego postępu technologicznego, twórcy serii odkrywają przed nami zapierające dech w piersiach cuda i przypominają dramatyczne momenty z historii kosmosu, które zadecydowały o losie Ziemi i nas samych. Dzięki oszałamiającej grafice komputerowej, najnowszym odkryciom naukowym i archiwalnym materiałom filmowym uchwyconym przez flotę teleskopów kosmicznych, seria ta pozwala widzom zagłębić się w rozległą historię Wszechświata, od momentu jego powstania 13,8 miliarda lat temu, do chwili, która być może ostatecznie przypieczętuje jego los, biliony bilionów lat w przyszłości."Wszechświat" stanowi kontynuację i rozwinięcie wielokrotnie nagradzanej serii "Planety" z 2019 r., którą w Wielkiej Brytanii obejrzało 13,9 mln widzów (23% populacji Wielkiej Brytanii). "Planety" osiągnęły średnią oglądalność 2,1 mln widzów na antenie PBS w USA, a w Chinach wygenerowały 530 mln wyświetleń, zaledwie pięć tygodni po swojej premierze na platformie Tencent. Jest to rekordowa liczba odsłon BBC na chińskiej platformie streamingowej.