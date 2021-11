Ziurkowski dołączył do Grupy Eurozet

Łukasz Szewczyk

• Przemysław Ziurkowski objął nowo utworzone stanowisko pełnomocnika zarządu ds. sprzedaży internetowej w Grupie Eurozet.

Do jego obowiązków należy m.in.: nadzór nad zespołem sprzedaży internetowej, prowadzenie negocjacji warunków handlowych oraz budowanie długotrwałych relacji z klientami i domami mediowymi.Przemysław Ziurkowski pracował ostatnio jako dyrektor zarządzający w sieci reklamy internetowej Multi Channel Network. W latach 2010-2020 był związany z Grupą ZPR Media, gdzie pełnił funkcję dyrektora handlowego w spółce TIME S.A. Odpowiadał za sprzedaż reklam w stacjach radiowych i serwisach internetowych. Kierował działem sprzedaży agencyjnej i bezpośredniej oraz nadzorował sprzedaż lokalną w stacjach radiowych: Eska, Eska Rock, Vox Fm, WaWa i Plus. Jednocześnie pracował na stanowisku dyrektora ds. sprzedaży korporacyjnej Grupy, odpowiadając za współpracę z domami mediowymi oraz największymi reklamodawcami w zakresie sprzedaży radia, prasy i internetu. Do holdingu ZPR przeszedł z Grupy Radiowej Agory, w której przez 8 lat pełnił funkcję dyrektora ds. klientów strategicznych. Wcześniej był też związany z domem mediowym Starcom oraz brokerem mediowym CR Media.Obecnie w skład Grupy Eurozet wchodzi pięć rozgłośni: Radio ZET, Antyradio, Chillizet, Meloradio, Radio Plus, serwisy internetowe, w tym: radiozet.pl, antyradio.pl, chillizet.pl, planeta.pl i radiostacja.pl; a także Studio ZET produkujące reklamy oraz Eurozet Live - marka dedykowana projektom cross-mediowym i marketingowi miejsc i wydarzeń.