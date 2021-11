Tydzień z ligą włoską i francuską w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Między wtorkiem a czwartkiem ELEVEN SPORTS pokaże na żywo łącznie trzynaście spotkań Serie A i Ligue 1 Uber Eats.

SSC Napoli, lider włoskiej ekstraklasy, po wygranej 4:0 z S.S. Lazio powiększył przewagę nad drugim w stawce AC Milanem do trzech punktów. W niedzielnym spotkaniu bardzo dobrze zaprezentował się Piotr Zieliński, który strzelił czwartego ligowego gola w tym sezonie. W środę przeciwnikiem zespołu reprezentanta Polski będzie US Sassuolo Calcio. Choć Napoli będzie faworytem, to musi się mieć na baczności, ponieważ jego rywale w poprzedniej kolejce sensacyjnie pokonali Milan.Rossoneri tego samego dnia zagrają z Genoą CFC, której trenerem niedawno został Andrij Szewczenko. Ukrainiec w przeszłości był jedną z gwiazd ekipy z Mediolanu, dla której zdobył łącznie prawie 130 bramek. Teraz idolem kibiców z San Siro jest Zlatan Ibrahimović, a polscy fani liczą z kolei na to, że w barwach drużyny z Genui wystąpi nastoletni Aleksander Buksa.W lidze francuskiej o już czternaste zwycięstwo w tym sezonie zagra Paris Saint-Germain. Kibice stołecznej drużyny mają nadzieję, że Lionel Messi w pełni wkomponuje się w zespół i poprowadzi go do mistrzostwa kraju. Argentyńczyk w niedzielę rozegrał świetne spotkanie przeciwko AS Saint-Étienne, notując aż trzy asysty. Czy w środowym hicie kolejki, starciu z trzecim w tabeli OGC Nice, zaprezentuje pełnię swoich możliwości?Plan transmisji:Wtorek (30 listopada):• godz. 18.25: Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• godz. 18.25 Serie A:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Mikołaj Kruk• godz. 20.40 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• godz. 20.40 Serie A:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Piotr CzachowskiŚroda (1 grudnia):• godz. 18.25 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Mikołaj Kruk• godz. 18.25 Serie A:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Tomasz Zieliński, Piotr Czachowski• godz. 18.55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Patryk Mirosławski, Mateusz Majak• godz. 20.40 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniak• godz. 20.40 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Filip Kapica• godz. 20.55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Dominik Guziak• godz. 20.55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Kuba OstrowskiCzwartek (2 grudnia):• godz. 18,25 Serie A:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniak• godz. 20.40 Serie A:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Piotr Czachowski