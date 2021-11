"Zakonnice". Nowa seria dokumentalna Canal+ Polska

Łukasz Szewczyk

• Dlaczego wstępują do zakonu?

• Zamykają swój świat za murami, czy przeciwnie - otwierają się na nieznany pozbawionym powołania wymiar?

• Jak wygląda ich życie w zgromadzeniu?

• Dlaczego decydują się na odejście?

Założeniem sześcioodcinkowego serialu dokumentalnego Canal+ "Zakonnice" jest poznanie. Seria w sposób wielowymiarowy podchodzi do zagadnienia kobiecej służby zakonnej.Dla większość z nas to temat obcy. Większość z nas nigdy nie przekroczyła progu zakonu. Czy my - funkcjonujący w kolorowym świecie konformizmu i konsumpcjonizmu - jesteśmy w stanie zrozumieć młode często kobiety, które dobrowolnie decydują się na całkowitą niemal izolację, życie kontemplacyjnie w ciszy i celebracji wiary? Ślubują Bogu czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. Z założenia przez całe życie, aż do śmierci.- mówi Kinga - 5 lat w zgromadzeniu klauzurowym.To się nazywa "powołanie". Może przyjść w każdym momencie. Jest silne, bezdyskusyjne, niepodzielne i najważniejsze w życiu. Dla kobiety podążającej za nim jest to jedyny wybór, ale oddanie córki do klasztoru nie zawsze jest oczywiste dla rodziny. W serii poznamy nie tylko relacje samych sióstr, ale także ich najbliższych.- mówi mama Ady - 9 lat w klasztorze.- dodaje mama Kingi.Twórcy serii wchodzą do klasztorów by zobaczyć, co naprawdę dzieje się za ich murami. Prezentują kilkanaście bohaterek: kandydatek na siostry, siostry po pierwszych ślubach czystości i te starsze, z doświadczeniem. Seria pokazuje również dzień powszedni wspólnoty. Modlitwę, pracę i zwyczaje, a widz ma możliwość uczestniczyć w niedostępnych mu obrzędach i sakramentach.O swoich decyzjach opowiedzą przed kamerami również byłe siostry. Te, które po latach służby, z jakichś powodów, zdecydowały się odejść ze zgromadzenia. Co okazało się silniejsze od powołania? A może po prostu je utraciły? Jak byłe zakonnice odnalazły się w "normalnym" życiu?Seria pozwala poznać współczesne zakonnice: wykształcone, świadome swoich pragnień, praw i decyzji. Dowcipne, pracowite i otwarte. Twórcy dokumentu próbują również zrozumieć jak się zmieniają, jak funkcjonują i z czym się mierzą dzisiaj ich wspólnoty. Serial nie tylko zaspakaja ciekawości widza. Jest głosem zakonnic w zdominowanych przez mężczyzn strukturach kościelnych i nadaniem "ludzkiej" twarzy kobietom, które zdecydowały się służyć Bogu, ale też często drugiemu człowiekowi rezygnując ze swoich potrzeb.Jedna z bohaterek zapytana dlaczego tak niewiele wiemy o siostrach zakonnych i dlaczego ich nie widać w mediach, a głos zakonnic jest mało słyszany w przestrzeni publicznej, odpowiedziała:. Ekipa filmowa serialu zapukała, a drzwi otworzyły zgromadzenia Dominikanek, Katarzynek i Werbistek.Premierowe odcinki serialu "Zakonnice" co wtorek w serwisie Canal+ Online (od 30 listopada). Telewizja emisja w Canal Premium w poniedziałki o godz. 21.00 (od 29 listopada).