Mecze koszykówki w TVP do 2025 roku

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polska i FIBA (Międzynarodowa Federacja Koszykówki) przedłużyły współpracę na kolejne cztery lata.

• Ważne wydarzenia, w tym mistrzostwa świata i turnieje kwalifikacyjne do igrzysk olimpijskich, dostępne będą na antenach TVP do 2025 roku.

Telewizja Polska, na mocy umowy z FIBA, uzyskała prawa do transmitowania wydarzeń związanych z koszykówką w latach 2021-2025, w tym najważniejszych: mistrzostw świata kobiet i mężczyzn, turniejów kwalifikacyjnych do igrzysk olimpijskich oraz oczywiście meczów polskiej kadry.Pasjonaci koszykówki będą mogli zobaczyć również zmagania w kategoriach U17 i U19 oraz Eurobasket 2023 kobiet, a także, na mocy odrębnej umowy, przyszłoroczny Eurobasket mężczyzn z udziałem reprezentacji Polski. Nie zabraknie też zmagań biało-czerwonych drużyn w walce o udział w igrzyskach olimpijskich 2024 w Paryżu.TVP będzie transmitować również mecze Polaków w eliminacjach MŚ 2023 i kolejnych ME. Walka o mundial rozpoczęła się w czwartek od porażki z Izraelem 61:69 i w niedzielę z Niemcami (69:72). Rywalem zespołu Igora Milicicia w grupie D jest także Estonia. Do kolejnej fazy eliminacji awansują trzy drużyny.Reprezentacja Polski jest już pewna udziału w Eurobaskecie 2022, który zorganizują wspólnie Czechy, Gruzja, Włochy i Niemcy. Rywalami Polaków w grupie D będą: Czesi, Serbowie, Finowie, Izraelczycy i Holendrzy. Pierwszy mecz, z gospodarzami, Polacy rozegrają 2 września. O udział w Mistrzostwach Europy 2023 walczy ciągle kadra kobiet.Turnieje, które pokaże Telewizja Polska:2021-2023:• eliminacje mistrzostw świata mężczyzn FIBA (tylko mecze europejskie)2022:• mistrzostwa świata w koszykówce kobiet FIBA• mistrzostwa świata U17 w koszykówce mężczyzn FIBA• mistrzostwa świata U17 w koszykówce kobiet FIBA2023:• mistrzostwa świata w koszykówce mężczyzn FIBA• mistrzostwa Europy w koszykówce kobiet FIBA• mistrzostwa świata U19 w koszykówce mężczyzn FIBA• mistrzostwa świata U19 w koszykówce kobiet FIBA2024-2025:• eliminacje do mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn FIBA2024:• turnieje kwalifikacyjne w koszykówce mężczyzn do letnich igrzysk olimpijskich - wszystkie mecze grupy reprezentacji Polski• turnieje kwalifikacyjne w koszykówce kobiet do letnich igrzysk olimpijskich - wszystkie mecze grupy reprezentacji Polski• mistrzostwa świata U17 w koszykówce mężczyzn FIBA• mistrzostwa świata U17 w koszykówce kobiet FIBA2025:• mistrzostwa Europy w koszykówce mężczyzn FIBA• mistrzostwa Europy w koszykówce kobiet FIBA• mistrzostwa świata U19 w koszykówce mężczyzn FIBA• mistrzostwa świata U19 w koszykówce kobiet FIBA