Grudniowe "Książki. Magazyn do czytania" z Sally Rooney na okładce

Łukasz Szewczyk

• Lista najlepszych książek 2021 r., pomysły na literackie prezenty pod choinkę oraz wywiady, eseje i recenzje tworzą szóste w tym roku, a zarazem przedświąteczne wydanie "Książek. Magazynu do czytania".

Bohaterką okładki grudniowych "Książek. Magazynu do czytania" jest autorka powieści "Normalni ludzie" Sally Rooney. O fenomenie pierwszej (i jak dotąd jedynej) wielkiej pisarki pokolenia milenialsów opowiada Natalia Szostak. W numerze po raz pierwszy światło dzienne ujrzy również przetłumaczony fragment nowej powieści Rooney "Gdzie jesteś, piękny świecie". Polska premiera książki będzie miała miejsce 8 marca 2022 r.W wydaniu nie zabraknie corocznej listy 10 najlepszych książek mijającego roku wskazanych przez redakcję dwumiesięcznika. Zespół pisma wybrał także najlepsze okładki książek oraz najciekawsze kryminały i komiksy wydane w 2021 r. Tytuł Książki Roku po raz pierwszy w historii plebiscytu otrzymał reportaż, a kulisy jego powstania przybliży czytelnikom Łukasz Grzymisławski.W grudniowych "Książkach" czytelnicy magazynu znajdą również m.in. rozmowę Katarzyny Bielas z autorem międzynarodowego bestselleru "Świat Zofii" Josteinem Gaarderem z okazji trzydziestej rocznicy wydania książki - o tym, jakie jego zdaniem jest najważniejsze pytanie filozoficzne naszych czasów; wywiad Juliusza Kurkiewicza z Elizabeth Strout, autorką powieści "Mam na imię Lucy", która zdobyła tytuł Książki Roku 2016 i której kontynuacją jest wydany właśnie tom "William" - m.in. o tym, na czym polega zła rywalizacja. W numerze znajdą się także rozmowy z Manuelą Gretkowską i z Martinem Amisem oraz felieton Marcina Wichy.W grudniowym wydaniu "Książek", specjalnie dla czytelników magazynu, znani polscy autorzy i dziennikarze - Magdalena Grzebałkowska, Emilia Dłużewska, Anna S. Dębowska, Olga Wróbel, Adam Robiński, Maria Magierska i Katarzyna Krzyżanowska - wskazują 30 książek idealnych pod choinkę, w podziale na sześć kategorii - non-fiction, albumy, powieści z całego świata, książki o muzyce i o ekologii oraz literacką klasykę. Natomiast Marta Bratkowska stworzyła listę najlepszych kryminałów na świąteczny prezent.W wydaniu nie zabraknie poleceń prezentów książkowych dla dzieci i młodzieży w stałym dodatku dwumiesięcznika - "Książki dla Dzieci i Młodszych Dorosłych", w którym znajdzie się także Superdycha, czyli lista 10 najlepszych dziecięcych i młodzieżowych książek 2021 r. Prócz tego czytelnicy znajdą w nim m.in. pierwszy tekst z nowego cyklu felietonów "Pod ławką" Jacka Podsiadły poświęconego najlepszym książkom dla dzieci i młodzieży.Wydanie 6/2021 "Książek. Magazynu do czytania" wraz ze stałym dodatkiem "Książki dla Dzieci i Młodszych Dorosłych" liczy 142 strony. W punktach sprzedaży prasy numer będzie dostępny od 2 grudnia br. w cenie 15,99 zł, a na stronie Prenumerata24.pl można zamówić go z bezpłatną dostawą do domu. Wydanie będzie mieć też wersję cyfrową dostępną na Publio.pl, a jego treści znajdą się w aplikacjach oraz w serwisie Wyborcza.pl/książki.Magazyn można zamówić również w ramach rocznej prenumeraty w cenie 69,95 zł.