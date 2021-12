Anna Lewandowska na okładce specjalnego wydania Twojego Stylu "Kobieta w biznsie"

Łukasz Szewczyk

• Na rynku debiutuje wydanie specjalne "Twojego Stylu" - "Kobieta w biznesie".

W numerze znajdą się m. in. wywiad z okładkową gwiazdą Anną Lewandowską o jej funkcjonowaniu w świecie biznesu, trudach i satysfakcji, łączeniu ról i samorealizacji "Inwestuję w to, co rozumiem i kocham". Inni rozmówcy to Olga Kozierowska, Jacek Santorski, Bianka Siwińska i Jacek Jakubowski.Dodatkowo w magazynie znajdą się raporty: "Praca hybrydowa - nasza przyszłość" oraz "Sztuczna inteligencja - czy jest się czego bać", a także poradniki: "Jak stworzyć dobrą nazwę dla firmy", "Dlaczego warto korzystać ze szkoleń", "Jak bezstresowo działać w sieci" i "Jak zorganizować biuro w domu i pracę zdalną".- mówi redaktor prowadząca magazynu Agnieszka Litorowicz Siegert.Wydanie będzie wspierane szeroką kampanią reklamową w mediach społecznościowych oraz w magazynach i serwisach Wydawnictwa Bauer. Cena wyniesie 14,99 zł, a objętość 140 stron.