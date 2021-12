Radio Nowy Świat rusza z autorskim konkursem talentów

Łukasz Szewczyk

• Radio Nowy Świat startuje z nowymi projektami.

• Stacja wraz z platformą Patronite Rozgłośnia zaprasza do udziału w konkursie wokalnym Otwarty Mikrofon Radia Nowy Świat. Do wygrania 10 tys. zł.

Poszukiwanie talentów to jedna z wizytówek Radia Nowy Świat. Tym razem redakcja postawiła na zdolności wokalne i tak powstał nowy projekt konkursu pt.: Otwarty Mikrofon Radia Nowy Świat. Radio to muzyka, a Radio Nowy Świat gra wyjątkowo różnorodnie, jest otwarte na nowe talenty i oddaje mikrofon odważnym. Do wygrania jest nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł ufundowana przez Patronite.Na czym polega zabawa? -- tłumaczy Magda Jethon, redaktor naczelna RNŚ.Zabawa wystartowała 26 listopada i Radio już zostało zalane dziesiątkami zgłoszeń. Jak zapewnia redaktor naczelna za każdym zgłoszeniem stoi jakaś historia. -- mówi Magda Jethon.Konkursowe wykonania będą transmitowane w formie wideo w każdy czwartek, od 6 stycznia do 26 maja 2022 r. Ale to nie wszystko. -- komentuje Magda Jethon. -- dodaje. Głos na wykonania konkursowe będą mogli oddać Patroni Radia Nowy Świat.Czwartkowe mini koncerty to noworoczna nowość w życiu rozgłośni, która potrwa na pewno do 26 maja.