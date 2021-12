TVN w ofercie nowej telewizji internetowej Televio

Łukasz Szewczyk

• Telewizja online Televio oficjalnie udostępnia już jeden z czołowych kanałów polskojęzycznych - TVN.

• Stację można oglądać legalnie na telefonie, tablecie, komputerze lub Smart TV, w Polsce i UE.

W ofercie Televio już od samego początku znajdowały się najpopularniejsze polskie kanały TVP1, TVP2, TVP3, Polsat, TV4 i TV Puls. Na liście brakowało jednak jednego - TVN. Teraz wszystkie dostępne w usłudze pakiety (BASIC, FAMILY, PREMIUM) zostały rozszerzone o nową stację i widzowie mogą legalnie oglądać programy TVN.Wraz z nowym kanałem użytkownicy otrzymują dostęp do oryginalnych produkcji telewizyjnych, w tym popularnych seriali jak "Szadź", "Nieobecni", "Na Wspólnej" i "Brzydula 2". Sporą dawkę emocji dostarczą również wysoko oceniane programy rozrywkowe, między innymi "Mam Talent!", "MasterChef" czy "Top Model". Nowy kanał to także dobra wiadomość dla osób szukających niezależnych audycji informacyjnych. TVN oferuje programy publicystyczne, udostępniające najnowsze wiadomości z Polski i ze świata.Przypomnijmy, że Televio umożliwia odbiór telewizji za pomocą połączenia internetowego od dowolnego dostawcy. Usługa udostępnia ponad 95 najpopularniejszych stacji telewizyjnych, na wielu urządzeniach w Polsce i UE. Bez zobowiązań i wiążących umów, wystarczy się zarejestrować. Usługa pozwala cofać wybrane kanały do 7 dni i nagrywać audycje aż do 120 godzin. Televio obsługuje wiele platform, między innymi Smart TV (np. TCL, SONY, Philips, a niedługo LG i Samsung), dekodery (Apple TV i Android TV), urządzenia mobilne (telefony i tablety z Androidem oraz iPhony i iPady z iOS), komputery i laptopy (przeglądarki na systemach Windows, MacOS i Linux).TVN oraz 83 inne kanały dostępne są w pakiecie Family już za 1 zł przez pierwszy miesiąc.