Życie bogatych facetów w nowym programie TTV "Like a Bo$$"

Łukasz Szewczyk

• Ile jest prawdy w powiedzeniu, że niemal za każdym wielkim sukcesem mężczyzny stoi kobieta?

• W grudniu TTV rozpocznie emisję programu "Like a Bo$$". Będzie to czteroodcinkowa zapowiedź serii, cały cykl pojawi się na antenie nadawcy wiosną przyszłego roku.

W nowym programie TTV widzowie poznają codzienne wybory, ukryte pragnienia, ale i zakręty, z którymi mierzą się bohaterowie, aby odnieść sukces i utrzymać się na szczycie. Swoje życie pokażą między innymi znany zawodnik MMA, Akop Szostak, znawca luksusowych nieruchomości i przyjemności, Dariusz "MrLuxury" Przewocki oraz mistrz w stylizacji i zdobieniu paznokci, Pablo Rozz.Mimo, że na co dzień nie patrzą na ceny, to jednak życie boss 'a ma swoje koszty. Niekiedy są to krew, pot i łzy, ale jeszcze częściej pasja, dobra zabawa i... właściwa kobieta. To wszystko musi kosztować! Jak żyć "Like a Bo$$"?Program zadebiutuje na antenie TTV 3 grudnia, emisja premierowego odcinka w piątek o godz. 22.30, a kolejnych - o godz. 22:00. Będzie to czteroodcinkowa zapowiedź serii, cały cykl pojawi się na antenie nadawcy wiosną 2022 roku.Za jego produkcję odpowiada Unlimited Film Operations.