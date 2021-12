Canal+ na grudzień: "Listy do M. 4", "Tajemniczy ogród", "Small World", "Sposób na Świętego"

Łukasz Szewczyk

• Premiery grudnia na antenach Canal+

• Wśród filmowych premier m.in. "Listy do M. 4", "Tajemniczy ogród", "Sposób na Świętego", "Mr Dundee. Powrót", "Jeden gniewny człowiek:, "Palm Springs"

W ostatnim miesiącu 2021 roku Canal+ kontynuuje emisję serii. Każdy z odcinków stanowi zamkniętą całość, a bohaterów różni wiek, pochodzenie czy motywacja do poszukiwań drugiej połówki online. Łączy ich za to jedno - chęć znalezienia miłości. W Wigilię odcinek "Detektor". Pierwsza randka Ewy (Masza Wągrocka) i Jacka (Antoni Królikowski), w czasie magicznych, pełnych nastroju dni tuż przed wigilią Bożego Narodzenia, kończy się nieoczekiwanym - i pozbawionym jakiegokolwiek uroku - konfliktem z prawem, w trakcie którego bohaterka będzie zmuszona zweryfikować swoje dotychczasowe relacje z mężczyznami.Wydarzeniem będzie także trzyodcinkowy serial(10, 11 i 12.12) na podstawie filmu kinowego pod tym samym tytułem, który we wrześniu miał premierę w polskich kinach. W tajemniczych okolicznościach, sprzed rodzinnego domu, zostaje uprowadzona dziewczynka. Jedynym śladem zajścia pozostaje widziana w okolicy rosyjska ciężarówka. Matka dziewczynki (Marieta Żukowska), wspierana przez policjanta Roberta (Piotr Adamczyk), wyrusza w pościg, ale nie jest w stanie zatrzymać porywaczy. Po latach, wciąż gnębiony wyrzutami sumienia Robert wpada na trop, który pozwala mu wrócić do sprawy.Premierą miesiąca będzie polska komedia(4 grudnia). Podczas Wigilii, wszystko może się zdarzyć. Nieoczekiwane zauroczenie, przerwane zaręczyny czy nieplanowane spotkanie sprawią, że bohaterowie na nowo będą musieli zdefiniować, czym jest dla nich miłość. Świat Mela, Szczepana, Kariny i Wojciecha znów stanie na głowie... Między Karolinę i Filipa wkroczy nowa kobieta, a o Rudolfa upomni się przeszłość. W tym czasie nawet nieśmiały introwertyk wyjdzie z domu, a zbuntowany pechowiec okaże się muzycznym diamentem.Kolejna świąteczna propozycja to(25 grudnia). Kiedy jesteś dzieckiem, Boże Narodzenie to moment, którego wyczekujesz z utęsknieniem przez cały rok. Nic więc dziwnego, że gdy Billy (Chance Hurstfield) zamiast wymarzonego prezentu znajduje w gwiazdkowej skarpecie bryłę węgla, jego rozczarowanie i ból są ogromne. Święty Mikołaj (Mel Gibson), który w ten sposób traktuje dzieci, zasługuje na ukaranie. Nastolatek decyduje się wynająć płatnego mordercę (Walton Goggins), by ten wytropił Gwiazdora i odpłacił mu pięknym za nadobne.Z kolei(26 grudnia) to jedna z najpiękniejszych baśni wszech czasów w zupełnie nowej, wizjonerskiej filmowej odsłonie. Gdy dziesięcioletniaosierocona Mary przybywa do tajemniczej posiadłości w Yorkshire, by zamieszkać ze swym unikającym ludzi wujem i jego bardzo zasadniczą gospodynią, nie podejrzewa, że właśnie zaczyna się najbardziej niezwykła przygoda jej życia. Mimo surowych zakazów, Mary zaczyna poznawać ukryte zakątki posiadłości, by wkrótce trafić na fantastyczny i ogromny ogród. To tu, wraz z miejscowymi chłopcami Dickonem i Colinem oraz bezpańskim, uroczym psiskiem, dziewczynka odkryje moc wyobraźni, przyjaźni i odwagi.Świąteczną premierą będzie także komedia(26 grudnia). Krokodyl Dundee to najbardziej znany i dochodowy australijski film wszechczasów. Gwiazda filmu, najsłynniejszy Australijczyk Paul Hogan (grający fikcyjną wersję samego siebie), szykuje się do uroczystości nadania mu tytułu szlacheckiego za zasługi dla kinematografii. Jednak gdy ceremonia się zbliża, jego nazwisko, dokonania i reputacja zaczynają być przez niektórych kwestionowane...W Nowy Rok(1 stycznia). Beztroski Nyles i zadeklarowana singielka Sarah poznają się na weselu w Palm Springs. Sztywna impreza diametralnie się zmienia kiedy okazuje się, że oboje zostali uwięzieni w pętli czasowej i w kółko przeżywają ten sam dzień. W tej pozornie beznadziejnej sytuacji Nyles i Sarah odkrywają niesamowite możliwości jakie daje całkowita wolność. Wspólnie zrealizują wyjątkowo szalone pomysły, by przy okazji przeżyć najbardziej odjechany romans wszech czasów.W okresie świąt Canal+ zaplanował także premierę serii dokumentalnej(25 i 26.12). Wielki głód sukcesów sportowych w postkomunistycznej Polsce, nagła kariera młodego skoczka, zachwyt mediów wykreowały z Adama Małysza współczesnego bohatera, "króla z Wisły", za którym rzesze fanów podążały na turnieje, któremu dedykowano filmy dokumentalne, piosenki i skecze kabaretowe. Ta fascynacja nie mogła trwać wiecznie - dwuodcinkowa seria dokumentalna Canal+ opowie także o tym jak łatwo Polacy porzucają swoich dawnych idoli, jak uwielbienie tłumu przeradza się w obojętność lub wrogość; zobaczymy to zjawisko oczami osób stojących za sukcesami sportowców, kolegów i fanów. Przed premiera specjalny odcinekWśród grudniowych premier filmowych także(18 grudnia). Kalifornijska firma zajmująca się transportowaniem cennych ładunków, głównie milionów w gotówce, popada w coraz większe kłopoty. W ciągu ostatnich miesięcy kilka jej konwojów zostało napadniętych, ograbionych, a ochraniające je ekipy wymordowano. W takich okolicznościach do firmy dołącza H (Jason Statham) milczący twardziel o niejasnej przeszłości, ale o nieocenionych kompetencjach. Jego zadaniem jest podniesienie bezpieczeństwa konwojów i wykrycie sprawców napadów. Wkrótce okaże się jednak, że jego prawdziwym celem jest zemsta. H odkrywa, że za napady odpowiada gang, którego ludzie kilka miesięcy temu zabili jego syna. Wkrótce ulice LA spłyną krwią, bo dla H "oko za oko" to za mało.Na antenę wraca(od 13 grudnia). Harry Ambrose (Bill Pullman) nadal dochodzi do siebie po dramatycznych wydarzeniach ostatniego sezonu. Od roku nie jest już w czynnej służbie i wraz Sonyą postanawia się przenieść na jakiś czas na malownicząwyspę u wybrzeży Nowej Anglii. Na miejscu oboje poznają lokalną społeczność, a szczególną uwagę Harry'ego zwraca niepokojąca młoda kobieta Percy Muldoon (Alice Kremelberg). Wkrótce w czasie nocnego spaceru spotka ją ponownie w złowieszczych okolicznościach.Wśród serialowych premier szpiegowskie(od 7 grudnia). Brytyjski szpieg zostaje wysłany do Berlina w 1961r. z misją wykrycia zdrajcy w szeregach pracowników ambasady lub wśród aliantów. Za chwilę w Berlinie zostanie zbudowany mur, który podzieli świat na prawie 30 lat.Dla fanów kryminałów serial(od 13 grudnia). Po tym jak świat popada w ruinę z powodu plagi, za którą stoi człowiek, między ocalałymi zaczyna się toczyć bitwa biblijnych rozmiarów. Nowa ekranizacja powieści Stephena Kinga w gwiazdorskiej obsadzie.1 grudniaGdyby Hitler wygrał wojnę... (Canal+ Dokument)• 2 grudnia"Straceńcy" (Canal+ Premium)Prognoza na miłość (Canal+ Film)3 grudniaPlaneta Singli. Osiem historii odc. 3: Test (Canal+ Premium)Połączenie odc. 6 (Canal+ Premium)4 grudniaListy do M. 4 (Canal+ Premium)Sprawa Biggiego i Tupaca. 20 lat później (Canal+ Dokument)The Office US (Canal+ Seriale)6 grudniaPremiera: Zakonnice odc. 3 (Canal+ Premium)Premiera: American Crime Story: Impeachment odc. 9 i 10 (Canal+ Premium)Ludojad (Canal+ Film)Spiski rozszyfrowane odc. 9 (Canal+ Dokument)7 grudniaLato `85 (Canal+ Premium)Miasto szpiegów (Canal+ Seriale)8 grudniaLa Brea odc. 1 i 2 (Canal+ Premium)Muhammad Ali odc. 1 (Canal+ Dokument)9 grudniaWstrząsy 7: Wyspa wrzasków (Canal+ Premium)Książę i projektantka (Canal+ Film)10 grudniaPlaneta Singli. Osiem historii odc. 4: Usłysz mnie (Canal+ Premium)Small World odc. 1 (Canal+ Premium)Połączenie odc. 7 (Canal+ Premium)11 grudniaSkandal w Hrabstwie Yuba (Canal+ Premium)Small World odc. 2 (Canal+ Premium)Nawalny - wróg Putina numer 1 (Canal+ Dokument)The Office US (Canal+ Seriale)12 grudniaSmall World odc 3 (Canal+ Premium)Tajemnicza Arabia Saudyjska (Canal+ Dokument)13 grudniaZakonnice odc. 4 (Canal+ Premium)Grzesznica s. 4 odc. 1 i 2 (Canal+ Premium)Tales from the Hood 3 (Canal+ Film)Bastion (Canal+ Seriale)14 grudniaTriumf (Canal+ Premium)Miasto szpiegów (Canal+ Seriale)15 grudniaLa Brea odc. 3 i 4 (Canal+ Premium)Muhammad Ali odc. 2 (Canal+ Dokument)16 grudniaRodzinka (Canal+ Premium)17 grudniaPlaneta Singli. Osiem historii odc. 5: Dystans (Canal+ Premium)Połączenie odc. 8 (Canal+ Premium)Grona Gniewu. Upiory Ameryki (Canal+ Dokument)18 grudniaJeden gniewny człowiek (Canal+ Premium)Przyjdź królestwo twoje (Canal+ Dokument)The Office US (Canal+ Seriale)19 grudniaHistoria fantasy odc. 1 (Canal+ Dokument)20 grudniaZakonnice odc. 5 (Canal+ Premium)Grzesznica s. 4 odc. 3 i 4 (Canal+ Premium)Wyspa przetrwania (Canal+ Film)Spiski rozszyfrowane odc. 10 (Canal+ Dokument)Bastion (Canal+ Seriale)21 grudniaHerbert. Barbarzyńca w ogrodzie (Canal+ Premium)Miasto szpiegów (Canal+ Seriale)22 grudniaLa Brea odc. 5 i 6 (Canal+ Premium)Muhammad Ali odc. 3 (Canal+ Dokument)23 grudniaNasi ulubieńcy (Canal+ Premium)Stalked by My Doctor: Just What the Doctor Ordered (Canal+ Film)24 grudniaPlaneta Singli. Osiem historii odc. 6: Detektor (Canal+ Premium)Połączenie odc. 9 (Canal+ Premium)W poszukiwaniu Planety B (Canal+ Dokument)25 grudniaSposób na świętego (Canal+ Premium)Miasta rytm: Zakopane (Canal+ Premium)Małyszomania. Kochaj i rzuć odc. 1 (Canal+ Premium)Stonehenge - ukryta prawda (Canal+ Dokument)The Office US (Canal+ Seriale)26 grudniaMr. Dundee. Powrót (Canal+ Premium)Tajemniczy ogród (Canal+ Premium)Małyszomania. Kochaj i rzuć odc. 2 (Canal+ Premium)Historia fantasy odc. 2 (Canal+ Dokument)27 grudniaZakonnice odc. 6 (Canal+ Premium)Grzesznica s. 4 odc. 5 i 6 (Canal+ Premium)Don`t Tell a Saol (Canal+ Film)Diana - księżna, która przyćmiła Koronę (Canal+ Dokument)Bastion (Canal+ Seriale)28 grudniaMisja w High Ground (Canal+ Premium)Miasto szpiegów (Canal+ Seriale)29 grudniaLa Brea odc. 7 i 8 (Canal+ Premium)Muhammad Ali odc. 4 (Canal+ Dokument)30 grudniaOstatni mistrz (Canal+ Premium)31 grudniaPlaneta Singli. Osiem historii odc. 7: Władek i Halinka (Canal+ Premium)Połączenie odc. 10 (Canal+ Premium)Ostatnie pokolenie (Canal+ Dokument)1 styczniaPalm Springs (Canal+ Premium)