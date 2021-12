Specjalne wydanie magazynu To&owo TV z ofertą platform VOD

Łukasz Szewczyk

• Na rynku dostępne jest wydanie specjalne "To&owo TV - VOD" poświęcone ofercie platform streamingowych.

To&owo TV – VOD (premiera 30.11.2021)

W magazynie przedstawione zostaną najlepsze propozycje do obejrzenia w zimowe wieczory - nie tylko premiery ale również hity platform będące w stałej ofercie, w podziale na gatunki tematyczne.Oprócz największych platform jak Netflix, HBO GO, Prime Video w wydaniu znajdą się propozycje nadawców takich jak Player, Polsat Go, Viaplay, VOD.pl, TVP VOD, Apple TV+, Canal+ Online, Cineman.Cena magazynu wyniesie 3,99 zł, objętość 68 stron, nakład 100 tys. egzemplarzy.