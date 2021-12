Daniel Qczaj zwycięzcą polskiej kategorii E! People's Choice Awards 2021 (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Kanał E! Entertainment Television poinformował o wynikach głosowania w kategorii Polish Social Media Star 2021, która po raz pierwszy w historii została zaprezentowana w ramach plebiscytu E! People's Choice Awards.

• Decyzją internautów tytuł Polish Social Media Star 2021 otrzymał trener motywator Daniel Qczaj.

Daniel Qczaj zwycięzcą polskiej kategorii E! People's Choice Awards 2021 / Fot. E!

Daniel Qczaj jest postrzegany jako najbardziej pozytywny trener fitness w Polsce. Dzięki swojej bezpośredniości i wyjątkowej więzi z obserwatorami odniósł spektakularny sukces w internecie, ucząc obserwatorów nie tylko dbania o ciało, ale także akceptowania samego siebie. W trakcie przekazania informacji o wygranej QCZAJ ze wzruszeniem w głosie skierował podziękowania do fanów i powiedział, że nagroda jest dla niego znakiem do kontynuowania swojej działalności w sieci w obecnej formie. Przyznał, że na co dzień słucha własnej intuicji, a przede wszystkim pokazuje w mediach społecznościowych prawdziwego siebie, działając w myśl zasady "twoja odwaga daje odwagę innym".Internetowe głosowanie rozpoczęło się 27 października i trwało do 17 listopada. W trakcie trzech tygodni kanał E! Entertainment zachęcał widzów na całym świecie do oddawania głosów w 40 kategoriach dotyczących telewizji, świata muzyki i kina oraz szeroko pojętej popkultury. Głosy można było oddawać za pośrednictwem dedykowanej strony lub przez Twittera. W wyścigu o tytuł polskiej gwiazdy social media wzięli udział: aktorka Klaudia Halejcio, sensacja TikToka Maria Jeleniewska, podróżniczka i prowadząca reality-show Aggie Lal, influencerka modowa Julia 'Maffashion' Kuczyńska, YouTuber Karol 'Blowek' Gązwa, aktorka i wokalistka Julia Wieniawa, trener motywator Daniel QCZAJ oraz aktor Adam Zdrójkowski.Ceremonia E! People's Choice Awards odbędzie się 7 grudnia w Los Angeles. Polscy widzowie zobaczą transmisję na żywo w nocy z 7 na 8 grudnia 2021 od 01:00, kiedy to wyemitowana zostanie relacja z czerwonego dywanu w programie E! na żywo z czerwonego dywanu: People's Choice Awards 2021. Ceremonia rozpocznie się o 03:00 polskiego czasu. Powtórki relacji z czerwonego dywanu oraz E! People's Choice Awards wyemitowane zostaną 8 grudnia kolejno o 19:00 i 21:00.