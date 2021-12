10 sezon serialu "Lombard. Życie pod zastaw" wiosną w TV Puls

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Puls rozpoczęła zdjęcia do nowego, dziesiątego już sezonu serialu "Lombard. Życie pod zastaw"

• W nadchodzącym sezonie "Lombardu" TV Puls wyemituje jubileuszowy 500. odcinek

• Premiera wiosną 2022 roku w TV Puls.

Aktorzy serialu TV Puls "Lombard. Życie pod zastaw" / Fot. TV Puls

Ponad cztery lata emisji, cztery Telekamery "Tele Tygodnia" (w tym Złota), 10 sezonów i jubileuszowy 500. odcinek - taki bilans odnotuje wiosną serial "Lombard. Życie pod zastaw". Jak pracę na planie wspominają aktorzy i co zdradzają na temat 10. sezonu?- mówi Zbigniew Buczkowski, który w serialu gra właściciela lombardu, Kazimierza Barskiego. -- dodaje tajemniczo aktor.- uśmiecha się przewrotnie Arek Tańcula i dodaje -- dodaje Arek.Nowy sezon zapowiada się emocjonująco, w lombardzie nie zabraknie nowych klientów i zaskakujących przedmiotów. Wśród nich zobaczymy m.in. stylowy motocykl, zestaw narzędzi do terapii narzędziowej, kulki antystresowe, czy zabytkową prasę do owoców. W lombardzie pojawią się oczywiście stali, zaprzyjaźnieni klienci jak Filomena (Małgorzata Rożniatowska), Hofer (Rafał Cieluch) czy Boguś i Zefel (Bogdan Kalus, Krzysztof Hanke) a wraz z nimi - zwariowane wątki.W życiu głównych bohaterów jak zawsze sporo radości i wyzwań. Andżelika i Mariusz (Dominika Skoczylas, Michał Chorosiński) będą przygotowywać się do ślubu. W ich rodzinie nie zabraknie też zmartwień, których przysporzy im nastoletnia córka Mariusza, Julka, i jej podejrzane znajomości. Sporo zamieszania wywoła też pojawienie się pewnej osoby z przeszłości Andżeliki... Kazimierz i Beata (Zbigniew Buczkowski, Małgorzata Szeptycka) odetchną z ulgą po powrocie Patrycji (Paulina Jeżewska) i ich ukochanego wnuczka Sebusia. Mimo to Kazimierz nadal będzie czujny - głównie z powodu Ryżego (Arkadiusz Tańcula). Czy Barscy byliby w stanie zaakceptować gangstera u boku ich synowej? Z kolei Benia (Rita Weinar) zacznie rozważać powrót do lombardu, a Lolek i Marta (Jerzy Górski, Agata Szafrańska) zaczną przygotowywać się na powiększenie rodziny."Lombard. Życie pod zastaw" to hitowa produkcja Telewizji Puls i Studia A ze Zbigniewem Buczkowskim w głównej roli. W serialu regularnie pojawiają się znani goście - do tej pory lombard odwiedzili m.in.: Zenek Martyniuk, Katarzyna Pakosińska, Paweł Nastula, RadekPremiera nowego sezonu wiosną 2022 roku w TV Puls.