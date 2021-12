Nowy układ kanałów w dekoderach Polsat Box. Na liście tematyczne kanały Canal+

Łukasz Szewczyk

• W czwartek (9 grudnia 2021 roku) Polsat Box (wcześniej Cyfrowy Polsat) wprowadzi nowy układ kanałów we wszystkich dekoderach - do odbioru telewizji satelitarnej, kablowej IPTV i internetowej.

• Aktualizacja listy zostanie przeprowadzona automatycznie.

Polsat Box konsekwentnie rozwija swoje usługi. Od 9 grudnia we wszystkich dekoderach operatora będzie dostępny nowy układ kanałów. Stacje zostały pogrupowane tematycznie, a każda "setka" na liście została przypisana do innej kategorii, np. sportowej czy filmowej. Nowy sposób prezentowania programów telewizyjnych ma sprawić, że korzystanie z usług operatora będzie wygodniejsze.Aktualizacja listy kanałów w dekoderach zostanie przeprowadzona automatycznie i nie będzie wymagała dodatkowych działań po stronie klientów.Nowy, tematyczny układ kanałów został zaprojektowany tak, aby ułatwić i usprawnić wyszukiwanie i wybór stacji. Będzie on spójny we wszystkich dekoderach Polsat Box, niezależnie od technologii odbioru telewizji.Nowa lista kanałów:- stacje ogólnotematyczne oraz dotychczasowy układ kanałów;- kanały z Grupy Polsat Plus, m.in: Polsat, Polsat Sport, Polsat Cafe, Polsat Film, Polsat Seriale, Polsat Comedy Central Extra, Polsat Jim Jam;- kanały sportowe, m.in. Polsat Sport Premium, Eurosport 1 i 2, Eleven Sports, CANAL+ SPORT3 i 4, Fightbox HD, Golf Channel Polska;- kanały z bogatą ofertą filmów i seriali, m.in.: HBO, Cinemax, AXN, BBC First, FOX Comedy, FilmBox Premium;- stacje dla dzieci, m.in. Nickelodeon, Polsat Jim Jam, Cartoon Network, Da Vinci, Disney Channel;- kanały z treściami edykacyjnymi, m.in. Discovery, HISTORY, Animal Planet HD, BBC Earth, National Geographic;- kanały rozrywkowe, lifestylowe oraz muzyczne, m.in. Polsat Cafe, TLC, Food Network, Insight TV UHD, Eska TV, 4 FUN TV;- wszystkie kanały premium, m.in. HBO, Eleven Sports 1 4K, Insight TV Ultra HD, Polsat Sport Premium, VOD;- kanały informacyjne i niekodowane (dostępne tylko w TV satelitarnej), m.in. Polsat News, Wydarzenia 24, TVN 24, CNN, BBC World News, EuroNews.Co ciekawe, na nowej liście kanałów telewizji satelitarnej oraz kablowej (IPTV) pojawiły się także. Wśród nich filmowy kanał Ale kino+ (pozycja numer 424), kulinarny Canal+ Kuchnia (706), wnętrzarski Canal+ Domo (709), dokumentalny Planete+ (605), z telenowelami Novelas+ (439( oraz dla dzieci MiniMini+ (507) i TeleToon+ (508). Na chwilę obecną Polsat Box nie zdradza czy kanały pojawią się w ofercie.