Więcej sportu od Canal+ w sieci Vectra. Nowe kanały TV

• Od grudnia 2021 roku w ofercie telewizja sieci Vectra dostępne są trzy nowe kanały pakietu Canal+ Canal+ Sport 3, Canal+ Sport 4 oraz Canal+ Now.

• Wszystkie dostępne będą w pakiecie Premium Canal+ Prestige.

Kanałyorazzostały stworzone specjalnie dla kibiców PKO BP Ekstraklasy. Na tych kanałach zobaczyć można wszystkie mecze najwyższej klasy rozgrywek piłkarskich w Polsce, skróty i analizy spotkań oraz magazyny ligowe prowadzone przez dziennikarzy i ekspertów Canal+. Ramówkę̨ kanałów uzupełniają archiwalne nagrania najciekawszych wydarzeń ligowych ostatnich lat oraz materiały poświęcone aktualnemu sezonowi rozgrywek. Przez siedem dni w tygodniu kanały dostarczają emocji wszystkim kibicom PKO BP Ekstraklasy.Z koleijest wykorzystywany przede wszystkim do prezentacji wydarzeń specjalnych, w szczególności transmisji sportowych rozgrywanych równolegle do wydarzeń transmitowanych w tym samym czasie na innych kanałach Canal+.Po wprowadzonych zmianach, abonenci sieci Vectra zyskali dostęp do pełnej oferty telewizyjnej premium Grupy Canal+.Łącznie w ofercie sieci Vectra dostępnych jest już 11 kanałów paczki Canal+ Canal+ Premium, Canal+ Film, Canal+ Family, Canal+ 1, Canal+ Seriale, Canal+ Dokument, Canal+ Sport, Canal+ Sport 2, Canal+ Sport 3, Canal+ Sport 4 i Canal+ Now.