"Szpital New Amsterdam" od grudnia w Stopklatce

Łukasz Szewczyk

• "Szpital New Amsterdam" szturmem podbił serca widzów na całym świecie. Każdy odcinek to ogromny zastrzyk inspiracji, emocji i wzruszeń.

• Kulisy pracy błyskotliwego lekarza Maxa Goodwina i jego zespołu od grudnia będzie można oglądać także na antenie Stopklatki.

Fabuła serialu ukazuje historię Maxa Goodwina (Ryan Eggold), nowego dyrektora medycznego New Amsterdam Medical Center, który pragnie przywrócić skostniałej placówce dawną chwałę. Mężczyzna dąży do zreformowania systemu niewydolnej, amerykańskiej opieki zdrowotnej. Pytanie "Jak mogę pomóc?" wielokrotnie wypowiadane przez głównego bohatera stało się motywem przewodnim serialu. Max i jego zespół na pierwszym miejscu stawiają bowiem dobro pacjentów - walczą nie tylko o zdrowie, ale także o ich prawa. Mężczyźnie zależy na tym, aby każdy otrzymał odpowiednią pomoc, bez względu na status społeczny, czy pochodzenie. Jego niespotykane metody, empatia i kontrowersyjne pomysły mają uzdrowić funkcjonowanie szpitala. Goodwin stopniowo realizuje swój szalony plan, przypominając współpracownikom, dlaczego zostali lekarzami i jaki jest cel tego zawodu.Ramię w ramię z Maxem staną onkolog dr Helen Sharpe (Freema Agyeman), ordynator oddziału urazowego dr Lauren Bloom (Janet Montgomery), kardiochirurg dr Floyd Reynolds (Jocko Sims), psychiatra dr Iggy Frome (Tyler Labine) oraz neurolog dr Vijay Kapoor (Anupam Kher)."Szpital New Amsterdam" to recepta na udany wieczór przed telewizorem. Serial jest adaptacją książki autorstwa Erica Manheimera "Dwunastu pacjentów" ("Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital"). Produkcja skupia się wokół historii najstarszego szpitalaw Stanach Zjednoczonych. Każdy odcinek to oddzielny, skomplikowany przypadek medyczny do rozwiązania.W Stanach Zjednoczonych serial emitowany jest przez stację NBC od 2018 roku. Za produkcję odpowiadają Universal Television, Pico Creek Productions oraz Mount Moriah. W Polsce "Szpital New Amsterdam" po raz pierwszy dostępny będzie dla wszystkich.Premiera serialu "Szpital New Amsterdam" w sobotę (4 grudnia 2021 roku) o godz. 18:00 w Stopklatce. Serial będzie można oglądać po dwa odcinki w każdą sobotę.