Kody QR na antenie TVN24

Łukasz Szewczyk

• TVN24 wprowadziła przy wybranych programach pojawiające się na ekranach kody QR.

• Po zeskanowaniu, kod przekierowuje widza do portalu tvn24.pl, bezpośrednio do powiązanego z emitowanym materiałem artykułu.

• Kod QR pojawia się podczas najważniejszych i najciekawszych informacji czy reportaży z kraju i ze świata.

TVN24 to najbardziej innowacyjna stacja w kraju, która cały czas rozbudowuje i wprowadza narzędzia, które jeszcze bardziej i łatwiej dają widzom dostęp na informacji i pogłębionych materiałów. Dzięki używaniu kodów QR, w bardzo prosty sposób użytkownik trafia do interesującego go tematu. Skanowanie kodu odbywa się po uruchomieniu aparatu w smartfonie, delikatnym przybliżeniu obrazu i umiejscowieniu kodu QR w kadrze. Funkcjonuje jako ozdobnik na dole ekranu, po lewej stronie obok logo.- mówi Mateusz Sosnowski szef portali informacyjnych TVN, zastępca redaktora naczelnego TVN24. -- dodaje Sosnowski -Poza kodami QR, TVN24 będzie wprowadzało kolejne nowoczesne narzędzia technologiczne, które pozwolą na jeszcze ciekawsze odbieranie programów czy materiałów.